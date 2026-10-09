Ρέντη: Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο με μηχανή – Νεκροί μια 24χρονη κι ένας 28χρονος

Βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας, σχετικά με το θανατηφόρο τροχαίο με μηχανή στο Ρέντη νωρίς το πρωί της Παρασκευής που κόστισε τη ζωή στους δύο αναβάτες της, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το DEBATER.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν η μηχανή εξετράπη της πορείας της μετά από στροφή και προσέκρουσε σε κολώνα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά μια 24χρονη κι ένας 28χρονος.

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Άμεσα στο σημείο έσπευσαν 2 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που μετέφεραν τους δύο αναβάτες σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο Τζάνειο, όπου και εξέπνευσαν.