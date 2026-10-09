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ΕΛΛΑΔΑ

Ρέντη: Θανατηφόρο τροχαίο στη Θηβών – Νεκροί δύο αναβάτες μηχανής (φωτογραφίες+βίντεο)

Μια 24χρονη κι ένας 28χρονος τα θύματα

Ρέντη: Θανατηφόρο τροχαίο στη Θηβών – Νεκροί δύο αναβάτες μηχανής (φωτογραφίες+βίντεο)
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ
UPD: 09:52

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 4 το πρωί της Παρασκευής, 9 Οκτωβρίου στην λεωφόρο Θηβών, στο ύψος του Ρέντη, στο ρεύμα προς Πειραιά, απέναντι από το Υπουργείο Μετανάστευσης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER μια μηχανή εξετράπη της πορείας της μετά από στροφή και προσέκρουσε σε κολώνα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά μια 24χρονη κι ένας 28χρονος. Ερευνούν οι αρχές αν υπάρχει εμπλοκή και κάποιου άλλου οχήματος.

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Άμεσα στο σημείο έσπευσαν 2 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που τους μετέφεραν σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο Τζάνειο, όπου και εξέπνευσαν.

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