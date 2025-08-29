Ραγδαία αλλαγή του καιρού με ισχυρές καταιγίδες, πού θα “χτυπήσουν” – Τι λένε Αρναούτογλου, Γιαννόπουλος

Στα δύο θα “χωριστεί” η Ελλάδα το Σαββατοκύριακο όσον αφορά τον καιρό, καθώς προβλέπεται ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα στα νότια της χώρας και ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα βορειοδυτικά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο, οι πιο έντονες καταιγίδες θα πλήξουν την Κέρκυρα από το απόγευμα του Σαββάτου έως και τα ξημερώματα της Κυριακής. Παράλληλα, τοπικές μπόρες και βροχές θα σημειωθούν στην Ήπειρο, ενώ φαινόμενα θα επεκταθούν έως και την Κυριακή σε Μακεδονία και Έβρο.

Ο κ. Γιαννόπουλος μάλιστα σχολίασε χαρακτηριστικά: «Λυπάμαι όσους έχουν γάμο το Σαββατοκύριακο στην Κέρκυρα, καθώς οι καταιγίδες θα είναι ισχυρές».

Την ίδια εικόνα δίνει και ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου, ο οποίος προειδοποιεί για καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο από το πρωί του Σαββάτου. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην Ήπειρο, το κεντρικό Ιόνιο, αλλά και τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας, της Καρδίτσας, των Τρικάλων και της Δυτικής Μακεδονίας.

Το βράδυ του Σαββάτου ο καιρός θα παραμείνει άστατος στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, ενώ προς τα ξημερώματα της Κυριακής καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη βορειοδυτική Πελοπόννησο και στη Μακεδονία.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 30-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και βαθμιαία στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5, τοπικά από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο 6 μποφόρ και μόνο στα Δωδεκάνησα θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές 34 με 36 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 31-08-2025

Στη δυτική και τη βόρεια χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός, από τις πρωινές ώρες στα δυτικά, από νωρίς το απόγευμα στη Μακεδονία και από το απόγευμα στη Θράκη.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στη Θεσσαλία.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι στα δυτικά βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά και βόρεια.