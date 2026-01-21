Πυροσβεστική: 603 κλήσεις για τις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Αττικής, Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου για αντλήσεις υδάτων

Συνολικά 603 κλήσεις έχει δεχτεί το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για τις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Αττικής από χθες το πρωί έως και σήμερα στις 18.00, λόγω εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικά στην Περιφέρεια Αττικής σήμερα 21 Ιανουαρίου 2026 και από ώρα 07:30 το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε 370 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 210 αντλήσεις υδάτων, 49 κοπές δέντρων, 68 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και 30 αφαιρέσεις αντικειμένων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έχει δεχτεί: