Πυρκαγιά στα Μέγαρα, ήχησε το 112 – Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία (βίντεο)

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τετάρτης 13/8 στα Μέγαρα Αττικής, κινητοποιώντας την πυροσβεστική υπηρεσία.

Η φωτιά εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και καίει χαμηλή βλάστηση.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν 95 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 30 οχήματα. Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες του ΟΤΑ.

Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και στο σημείο τώρα επιχειρούν 110 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 36 οχήματα, ενώ γύρω στις 6:30 το πρωί άρχισαν και οι ρίψεις νερού από αέρος.

Νωρίτερα, ήχησε και το 112 για να βρίσκονται σε ετοιμότητα οι κάτοικοι του οικισμού Άγιος Κωνσταντίνος.

Λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς διενεργούνται οι παρακάτω διακοπές της κυκλοφορίας:

1) οδός Κανδυλίων από το ύψος της συμβολής της με τον βόρειο παράδρομο Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου

2) Γερμανικός δρόμος από το ύψος της Ε.Ο. Μεγάρων-Αλεποχωρίου έως το ύψος της Κανδυλίων.