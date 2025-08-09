Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στην Σαμοθράκη -Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Επιχειρούν επίγεια και εναέρια μέσα

Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στην Σαμοθράκη -Ήχησε το 112 για ετοιμότητα
DEBATER NEWSROOM
UPD: 20:29

Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Καρυώτες στην Σαμοθράκη ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου θέτοντας σε συναγερμό τις πυροσβεστικές Αρχές.

Στο σημείο επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στη Σαμοθράκη επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, την ώρα που από τον αέρα συνδρομή παρέχουν τέσσερα εναέρια μέσα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα της Υπηρεσίας.

Μάλιστα, ενεργοποιήθηκε λίγο μετά τις 08:00 το απόγευμα καλώντας τους κατοίκους της περιοχής στη Σαμοθράκη να βρίσκονται σε ετοιμότητα, και να ακούν τις οδηγίες των Αρχών.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Άνω Καρυώτες Σαμοθράκη της περιφερειακής ενότητας Έβρου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα.

Να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα και αύριο η Σαμοθράκη αλλά και ολόκληρος ο Νομός Έβρου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 – πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

