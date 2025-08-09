Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στην Σαμοθράκη -Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Καρυώτες στην Σαμοθράκη ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου θέτοντας σε συναγερμό τις πυροσβεστικές Αρχές.

Στο σημείο επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στη Σαμοθράκη επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, την ώρα που από τον αέρα συνδρομή παρέχουν τέσσερα εναέρια μέσα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα της Υπηρεσίας.

Μάλιστα, ενεργοποιήθηκε λίγο μετά τις 08:00 το απόγευμα καλώντας τους κατοίκους της περιοχής στη Σαμοθράκη να βρίσκονται σε ετοιμότητα, και να ακούν τις οδηγίες των Αρχών.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Άνω Καρυώτες Σαμοθράκη της περιφερειακής ενότητας Έβρου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα. ⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Άνω_Καρυώτες #Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας #Έβρου



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice August 9, 2025

Να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα και αύριο η Σαμοθράκη αλλά και ολόκληρος ο Νομός Έβρου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 – πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς