Πύρινος εφιάλτης στην Αχαΐα: Έχουν καεί σπίτια και επιχειρήσεις – Μπαράζ μηνυμάτων του 112 για εκκενώσεις οικισμών

Ανεξέλεγκτη συνεχίζει να καίει η φωτιά σε διάφορα μέτωπα στην Αχαΐα, με τους πυροσβέστες να δίνουν τιτάνια μάχη με τις φλόγες προκειμένου να μπορέσουν να περιορίσουν τη δυναμική τους.

Λίγο μετά τις 9 το βράδυ μάλιστα ήρθε μήνυμα στα κινητά των πολιτών στην Κάτω Αχαΐα προκειμένου να εκκενώσουν προς τον Πύργο Ηλείας. Μιλάμε για μια πόλη με 7.500 κατοίκους, με τις Αρχές να κινητοποιούνται και να προχωρούν σε απομακρύνσεις των πολιτών. Νωρίτερα, στη Βιομηχανική Περιοχή επιχειρήσεις παραδόθηκαν στις φλόγες, ενώ και πολλά σπίτια κάηκαν αλλά και αυτοκίνητα.

Στο σημείο επιχειρούν περισσότεροι από 140 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 41 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση επιχείρησαν 17 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 Ε/Π για τον συντονισμό τους.

Φωτιά στην Αχαΐα: Επιχείρηση της αστυνομίας για απομάκρυνση κατοίκων από πυρόπληκτες περιοχές

Συντονισμένη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας είναι σε εξέλιξη στην Αχαΐα με σκοπό την απομάκρυνση κατοίκων από την ευρύτερη περιοχή των κοινοτήτων Καμινίων και Τσουκαλεϊκων.

Δυνάμεις κατευθύνονται στην περιοχή με σκοπό να απομακρύνουν, με συνοδεία αστυνομικών, άτομα προς Πάτρα, ενώ παράλληλα παραμένουν σε ετοιμότητα πλοιάρια του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη, ώστε να παραλάβουν άτομα από θαλάσσης.

Παράλληλα, ο Δήμος Πατρέων ανακοίνωσε ότι ανοιχτά θα παραμείνουν όλο το βράδυ το 7ο Λύκειο της Πάτρας και το 54ο Δημοτικό Σχολείο, που βρίσκονται στο Νότιο Διαμέρισμα της πόλης, προκειμένου να φιλοξενηθούν όσοι έχουν ανάγκη, λόγω των πυρκαγιών.

Επίσης, ανοικτός θα παραμείνει ο ξενώνας φιλοξενίας του Δήμου Πατρέων, για την στέγαση των δημοτών, από τους οικισμούς που εκκενώνονται εξ΄ αιτίας της φωτιάς.

Πάτρα: Κλειστή και στα δύο ρεύματα η περιμετρική οδός λόγω της πυρκαγιάς

Κλειστά είναι, σύμφωνα με την «Ολυμπία Οδό», και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, μεταξύ των κόμβων Κ1 και Εγλυκάδας στην περιμετρική οδό της Πάτρας, εξαιτίας της φωτιάς που έχει εκδηλωθεί στην περιοχή των Συχαινών.