Πύργος: Νεκρός εντοπίστηκε 37χρονος μέσα στο σπίτι του

Νεκρός εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι του στον Πύργο ένας 37χρονος άνδρας.

Σύμφωνα με όσα γράφει το patrisnews.gr, ο άνδρας δεν είχε δώσει σημεία ζωής από το βράδυ της Τρίτης, κάτι το οποίο ανησύχησε συγγενείς και φίλους του και ξεκίνησαν να τον αναζητούν. Οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του 37χρονου το απόγευμα της Τετάρτης, όπου τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα ακριβή αίτια πίσω από τον θάνατο του 37χρονου εξετάζει η Αστυνομία.