Πύργος: Άφησε τη 2χρονη κόρη της να περπατά σε δρόμο ανάμεσα σε διερχόμενα οχήματα

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου 15/11 στον Πύργο Ηλείας όταν ένα 2χρονο παιδάκι βρέθηκε να περπατά σε δρόμο ανάμεσα σε διερχόμενα οχήματα.

Οι Αρχές μετά από καταγγελίες οδηγών προχώρησαν στη σύλληψη της μητέρας που βρισκόταν σε καταυλισμό στον Πύργο Ηλείας για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.