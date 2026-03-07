Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
Πτολεμαΐδα: 54χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε 49χρονο μετά από διαπληκτισμό

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε το θύμα με τραύματα στον μηρό, στον θώρακα και στο αυτί

Πτολεμαΐδα: 54χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε 49χρονο μετά από διαπληκτισμό
Ένας 54χρονος ημεδαπός συνελήφθη στην Πτολεμαΐδα, μετά από επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 49χρονου ημεδαπού.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές ο 54χρονος, έπειτα από διαπληκτισμό που είχε χτες το πρωί στην Πτολεμαΐδα με τον 49χρονο, φέρεται να του επιτέθηκε με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον στον δεξιό μηρό, στον θώρακα και στο αυτί.

Ο τραυματίας μετέβη άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και κατασχέθηκε.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας.

