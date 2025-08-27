Ψέριμος: Γιατρός-οπλίτης θητείας τοποθετείται στο ιατρείο του νησιού

Σε μία σημαντική κίνηση προχώρησε το ΥΠΕΘΑ με απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη σύμφωνα με την οποία τοποθετείται γιατρός στην Ψέριμο ένας οπλίτης θητείας.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η διάθεσή του για την υγειονομική κάλυψη του νησιού θα διαρκέσει έως τις 12 Ιουνίου 2026.

Να θυμίσουμε ότι φέτος, μετά από χρόνια σιωπής, το δημοτικό σχολείο στην Ψέριμο ανοίγει και πάλι τις πόρτες του, σηματοδοτώντας μια νέα αρχή για το μικρό ακριτικό νησί των Δωδεκανήσων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ:

Με απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη ανακοινώνεται σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου 2025, η τοποθέτηση Ιατρού Οπλίτη Θητείας, πτυχιούχου Ιατρικής, για την υγειονομική κάλυψη του Περιφερειακού Ιατρείου Ψερίμου.

O Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Θανάσης Δαβάκης δήλωσε σχετικά:

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις στέκονται διαρκώς στο πλευρό της κοινωνίας, έτοιμες να προσφέρουν βοήθεια όπου και όποτε χρειαστεί. Με στοχευμένες πρωτοβουλίες συνεχίζουμε να ενισχύουμε έμπρακτα το δημόσιο σύστημα υγείας, διασφαλίζοντας ότι κάθε πολίτης και ιδιαίτερα οι κάτοικοι νησιών μας, όπως αυτό της Ψερίμου, θα έχουν δημόσια ιατροφαρμακευτική κάλυψη».