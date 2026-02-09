Πρυτανεία ΑΠΘ για τα επεισόδια: “Δίνουμε από κοινού μάχη με το Υπουργείο Παιδείας, έχουμε πλήρη επίγνωση των ευθυνών μας”

Απαντήσεις στα ερωτήματα σχετικά με τα σοβαρά επεισόδια που συνέβησαν έξω από το ΑΠΘ στην Θεσσαλονίκη το περασμένο Σάββατο έδωσε η Πρυτανεία της σχολής.

Προηγήθηκε συνάντηση με την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη καθώς το υπουργείο ζήτησε εξηγήσεις για όσα συνέβησαν στην Θεσσαλονίκη.

Στην ανακοίνωση το ΑΠΘ αναφέρει:

Πρυτανεία και Υπουργείο Παιδείας βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά και δίνουμε από κοινού τη μάχη – η οποία έχει ήδη αποδώσει σημαντικούς καρπούς – για ελεύθερα, δημοκρατικά και ασφαλή δημόσια πανεπιστήμια.

Αυτό επιβεβαιώθηκε πλήρως στη συνάντηση που είχαμε νωρίτερα σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας με την Υπουργό Παιδείας κα Σοφία Ζαχαράκη και τον Υφυπουργό κ. Νικόλαο Παπαϊωάννου.

Η εσωτερική έρευνα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ολοκληρώνεται και θα υπάρξει η επίσημη αναφορά, όπως ζητήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας. Έχουμε πλήρη επίγνωση ως Πρυτανεία των δεσμεύσεων και των ευθυνών μας, έναντι του νόμου αλλά κυρίως της ευθύνης μας έναντι των φοιτητών και των οικογενειών τους.

Παρέμβαση εισαγγελέα για τα επεισόδια στο ΑΠΘ

Εισαγγελική παρέμβαση για τα επεισόδια στο ΑΠΘ έκανε ο προϊστάμενος εισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος.

Ειδικότερα, το μεσημέρι της Δευτέρας (9/2) ο προϊστάμενος εισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης παρενέβη για όσα συνέβησαν στο ΑΠΘ το περασμένο Σαββατοκύριακο, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Με αυτό τον τρόπο θα διερευνηθεί εάν η Πρυτανεία γνώριζε για το πάρτι, εάν έγινε κάποιο αίτημα και εάν δόθηκε άδεια για την εκδήλωση. Παράλληλα, θα ερευνηθεί και η στάση που τήρησε η εταιρεία φύλαξης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου για την υπόθεση.

Να θυμίσουμε ότι η Πρυτανεία έχει ήδη απαντήσει ότι δεν έδωσε άδεια, κάνοντας επίσης λόγο για μια «θλιβερή μειοψηφία», ενώ από το υπουργείο Παιδείας δόθηκε διορία 48 ωρών για να δοθούν εξηγήσεις από το πανεπιστήμιο για τα θλιβερά γεγονότα.