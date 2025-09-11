Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Προσοχή: Νέα απάτη με SMS που μιμείται το gov.gr και το myInfo (Εικόνα)

Προσοχή: Νέα απάτη με SMS που μιμείται το gov.gr και το myInfo (Εικόνα)
Πηγή φωτογραφίας: Pixabay
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

Τις τελευταίες μέρες κυκλοφορούν απατηλά SMS που προσπαθούν να ξεγελάσουν πολίτες, παριστάνοντας ότι προέρχονται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή την υπηρεσία myInfo του gov.gr.

Πώς μοιάζει το μήνυμα

Το SMS φαίνεται να έρχεται από αποστολέα με όνομα MINDG GSIS και περιέχει:
• Μερικώς καλυμμένο ΑΦΜ (π.χ. 78XXXX32). Το περίεργο είναι ότι είναι το σωστό ΑΦΜ.
• Αναφορά σε δήθεν αίτημα με αριθμό (π.χ. 17508)
• Προτροπή να συνδεθείτε στην εφαρμογή myInfo για «ενημέρωση»

Το μήνυμα μπορεί να περιλαμβάνει και σύνδεσμο.

Γιατί είναι απάτη
• Όταν ο παραλήπτης μπει στο gov.gr, δεν υπάρχει καμία σχετική ενημέρωση.
• Ο σκοπός του SMS είναι να πατήσεις στον σύνδεσμο και να οδηγηθείς σε ψεύτικη σελίδα που μιμείται το gov.gr, ώστε να κλέψουν τους κωδικούς Taxisnet ή προσωπικά σου στοιχεία.

Τι να προσέχεις

  • Μην πατάς ποτέ link από SMS – μπες μόνος σου στο gov.gr μέσω του browser.
  • Μην απαντάς σε τέτοια μηνύματα.
  • Αν έχεις αμφιβολία, συνδέσου στο myInfo μόνο μέσα από το gov.gr με τους κωδικούς Taxisnet.
  • Κράτησε screenshot και κάνε αναφορά στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (11188 ή cyberalert.gr).

Οι απατεώνες εκμεταλλεύονται την εμπιστοσύνη μας στις κρατικές υπηρεσίες για να αποσπάσουν προσωπικά δεδομένα. Η καλύτερη άμυνα είναι η επαγρύπνηση:

  • Ελέγχουμε πάντα από το gov.gr και ποτέ από links σε SMS ή email.

Στο παρακάτω «πονηρό» sms δείτε πώς είναι. Μάλιστα ήρθε από την κρατική υπηρεσία και καλά και μέσα στα ξημερώματα.

