Προσοχή: Νέα απάτη με SMS που μιμείται το gov.gr και το myInfo (Εικόνα)

Τις τελευταίες μέρες κυκλοφορούν απατηλά SMS που προσπαθούν να ξεγελάσουν πολίτες, παριστάνοντας ότι προέρχονται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή την υπηρεσία myInfo του gov.gr.

Πώς μοιάζει το μήνυμα

Το SMS φαίνεται να έρχεται από αποστολέα με όνομα MINDG GSIS και περιέχει:

• Μερικώς καλυμμένο ΑΦΜ (π.χ. 78XXXX32). Το περίεργο είναι ότι είναι το σωστό ΑΦΜ.

• Αναφορά σε δήθεν αίτημα με αριθμό (π.χ. 17508)

• Προτροπή να συνδεθείτε στην εφαρμογή myInfo για «ενημέρωση»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μήνυμα μπορεί να περιλαμβάνει και σύνδεσμο.

Γιατί είναι απάτη

• Όταν ο παραλήπτης μπει στο gov.gr, δεν υπάρχει καμία σχετική ενημέρωση.

• Ο σκοπός του SMS είναι να πατήσεις στον σύνδεσμο και να οδηγηθείς σε ψεύτικη σελίδα που μιμείται το gov.gr, ώστε να κλέψουν τους κωδικούς Taxisnet ή προσωπικά σου στοιχεία.

Τι να προσέχεις

Μην πατάς ποτέ link από SMS – μπες μόνος σου στο gov.gr μέσω του browser.

Μην απαντάς σε τέτοια μηνύματα.

Αν έχεις αμφιβολία, συνδέσου στο myInfo μόνο μέσα από το gov.gr με τους κωδικούς Taxisnet.

Κράτησε screenshot και κάνε αναφορά στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (11188 ή cyberalert.gr).

Οι απατεώνες εκμεταλλεύονται την εμπιστοσύνη μας στις κρατικές υπηρεσίες για να αποσπάσουν προσωπικά δεδομένα. Η καλύτερη άμυνα είναι η επαγρύπνηση:

Ελέγχουμε πάντα από το gov.gr και ποτέ από links σε SMS ή email.

Στο παρακάτω «πονηρό» sms δείτε πώς είναι. Μάλιστα ήρθε από την κρατική υπηρεσία και καλά και μέσα στα ξημερώματα.