Προμήθεια 23 μεταγωγικών οχημάτων για την ενίσχυση των Τμημάτων Εξωτερικής Φρούρησης Σωφρονιστικών Καταστημάτων (Εικόνες)

Η τελετή παράδοσης 23 μεταγωγικών οχημάτων, για τις υπηρεσιακές ανάγκες της Εξωτερικής Φρουράς των Σωφρονιστικών Καταστημάτων, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, παρουσία του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Ιωάννη Δ. Λαμπρόπουλου.

Την τελετή διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής και ο Γενικός Γραμματέας Αρίστος Περρής, σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο της Εξωτερικής Φρουράς των Σωφρονιστικών Καταστημάτων, Αστυνομικό Διευθυντή Ηρακλή Πατεράκη, ενώ παρευρέθηκε και ο Γενικός Διευθυντής Υποστήριξης του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ, Υποστράτηγος Σωτήριος Νικολακόπουλος.

Ο κ. Λαμπρόπουλος, στον χαιρετισμό του, υπογράμμισε τη βούληση της Πολιτικής Ηγεσίας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για βελτίωση των συνθηκών στα Σωφρονιστικά Καταστήματα και συνεχή μέριμνα για το Προσωπικό, αναγνωρίζοντας τον δύσκολο και απαιτητικό ρόλο, που καλείται να διαδραματίσει καθημερινά και πρόσθεσε ότι, «λύνουμε προβλήματα σε όλους τους τομείς, που είχαν πολλά χρόνια να τα αγγίξουν».

Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε, ότι, «έχουμε προγραμματίσει να κατασκευαστούν νέα Σωφρονιστικά Καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, που θα προσφέρουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τους κρατούμενους, όπως έχουμε υποχρέωση να κάνουμε, αλλά και καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους υπαλλήλους».

Αναφερόμενος στην υποστελέχωση, επισήμανε ότι, «μέσα στο έτος θα γίνουν αρκετές προσλήψεις, με τη διαδικασία, που ισχύει για τους Ειδικούς Φρουρούς».

Ακολούθως, τόνισε ότι «μέσα σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια εντάσσεται και η σημερινή ενέργεια, και οφείλω να συγχαρώ τον Γενικό Γραμματέα, Αρίστο Περρή, τον Ηρακλή Πατεράκη και όλους όσοι εργάστηκαν, για να ολοκληρωθεί σήμερα η διαδικασία της παράδοσης των 23 οχημάτων, με σκοπό την ασφαλέστερη διεξαγωγή των μεταγωγών».

Καταλήγοντας, ο κ. Λαμπρόπουλος ευχήθηκε «όλοι μαζί να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε, για ένα βελτιωμένο Σωφρονιστικό Σύστημα, με καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας».

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, επισήμανε ότι, «η προμήθεια μεταγωγικών οχημάτων, συνολικού κόστους 3.200.000 εκατ. ευρώ αντανακλά τη δέσμευσή μας, για την προσαρμογή στις αυξημένες απαιτήσεις της εποχής. Η ενίσχυση των υποδομών αποτελεί βασικό πυλώνα για την εύρυθμη λειτουργία του Σωφρονιστικού Συστήματος και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στην Κοινωνία».

Σημειώνεται ότι, η εν λόγω πρωτοβουλία συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση των συνθηκών ασφαλούς και αποτελεσματικής διεκπεραίωσης των μεταγωγών των κρατουμένων και ενισχύει σημαντικά το έργο των Τμημάτων Εξωτερικής Φρούρησης, υποστηρίζοντας την καθημερινή επιχειρησιακή δραστηριότητά τους.