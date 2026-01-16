Προμαχώνας: Σύλληψη 36χρονου για απάτη εις βάρος του ελληνικού δημοσίου – Πάνω από 100.000 ευρώ η ζημιά

Χειροπέδες σε έναν 36χρονο με καταγωγή από την Βουλγαρία πέρασαν άνδρες της ΕΛΑΣ μετά τον εντοπισμό του στην περιοχή του Προμαχώνα Σερρών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η αποδιδόμενη πράξη φέρεται να τελέστηκε κατ’ εξακολούθηση, με τη ζημία για το ελληνικό Δημόσιο να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.

Μετά τη σύλληψή του, ο 36χρονος οδηγείται ενώπιον των δικαστικών αρχών του Βόλου για την εκτέλεση του εντάλματος.