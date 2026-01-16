Ελληνοτουρκικά – Χάγη ή διάλογος: Ποια στρατηγική εξυπηρετεί σήμερα τα συμφέροντα της Ελλάδας;
Προμαχώνας: Σύλληψη 36χρονου για απάτη εις βάρος του ελληνικού δημοσίου – Πάνω από 100.000 ευρώ η ζημιά

Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τον ανακριτή Βόλου

Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τον ανακριτή Βόλου
Χειροπέδες σε έναν 36χρονο με καταγωγή από την Βουλγαρία πέρασαν άνδρες της ΕΛΑΣ μετά τον εντοπισμό του στην περιοχή του Προμαχώνα Σερρών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η αποδιδόμενη πράξη φέρεται να τελέστηκε κατ’ εξακολούθηση, με τη ζημία για το ελληνικό Δημόσιο να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.

Μετά τη σύλληψή του, ο 36χρονος οδηγείται ενώπιον των δικαστικών αρχών του Βόλου για την εκτέλεση του εντάλματος.

