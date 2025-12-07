Προμαχώνας Σέρρων: Άνοιξε για τα φορτηγά το τελωνείο

Άνοιξε γύρω στις 6 το απόγευμα το τελωνείο στον Προμαχώνα Σερρών που ήταν αποκλεισμένο από τις 12 το μεσημέρι λόγω των αγροτικών μπλόκων.

Εκατέρωθεν της συνοριακής διάβασης Ελλάδας – Βουλγαρίας παρέμεναν εγκλωβισμένα δεκάδες φορτηγά. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η διέλευση τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα, οι αγρότες της περιοχής προαναγγέλλουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους τα επόμενα 24ωρα.