Proactive A.E για τα δημοσιεύματα για τον Νίκο Μπουνάκη: «Θα προσφύγουμε στη δικαιοσύνη»

Θέση για τα δημοσιεύματα για την εμπλοκή του CEO της εταιρίας Νίκου Μπουνάκη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ πήρε η Proactive A.E. με ανακοίνωση της.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση «από τις πρώτες μέρες που είδαν το φως της δημοσιότητας τα θέματα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ – και ιδίως μετά από έρευνα των Ευρωπαίων Εισαγγελέων – οι γνωστοί κύκλοι σε μια προσπάθεια διάχυσης των ευθυνών διαρρέουν στα ΜΜΕ ψιθύρους για εμπλοκή της εταιρείας μας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά:

«Τις τελευταίες μέρες έχει κορυφωθεί, μια άθλια επιχείρηση λάσπης και συκοφαντίας σε βάρος της εταιρείας μας και του Διευθύνοντος Συμβούλου, Νίκου Μπουνάκη.

Από τις πρώτες μέρες που είδαν το φως της δημοσιότητας τα θέματα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ – και ιδίως μετά από έρευνα των Ευρωπαίων Εισαγγελέων – οι γνωστοί κύκλοι σε μια προσπάθεια διάχυσης των ευθυνών διαρρέουν στα ΜΜΕ ψιθύρους για εμπλοκή της εταιρείας μας.

Σήμερα αποκαλύφθηκαν τα φερέφωνα και οι κουκουλοφόροι.

Με έκπληξη διαβάσαμε ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας που επικαλείται δημοσιεύματα των ΜΜΕ σχετικά με δήλωση ΟΣΔΕ μιας παραγωγού που είχε κατατεθεί δια μέσου του Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων της εταιρείας μας και αφορά ένα αγροτεμάχιo ενοικιασμένο στην πεδινή περιοχή γύρω από τη Λίμνη Κάρλα 330 στρέμματα περίπου.

Με αφορμή αυτή την δήλωση της παραγωγού τέθηκε σε εφαρμογή μια τεράστια επιχείρηση παραπληροφόρησης και δολοφονίας χαρακτήρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σήμερα διαβάζουμε σε διάφορους ιστότοπους ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας μας έχει δηλώσει δεκαπλάσια έκταση δηλαδή 3.500 στρέμματα στη λίμνη Κάρλα !!!!

Ποια είναι η αλήθεια:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αλήθεια όμως είναι εντελώς διαφορετική. Στο Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων της εταιρείας μας προσήλθε η παραγωγός με όλα της τα δικαιολογητικά για να υποβληθούν μέσα από την εφαρμογή του ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου) στον ΟΠΕΚΕΠΕ για λήψη ενίσχυσης που η ίδια προσδιόρισε στην αίτηση της ως δικαιούχος, κάτοχος ήδη δικαιωμάτων για τα έτη 2022-2023.

Ανάμεσα στα παραστατικά που κατέθεσε για να γίνει δεκτή η αίτηση στο ΟΣΔΕ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο Κέντρο μας ήταν και ένα ήδη συναφθέν και καταχωρημένο μισθωτήριο ακίνητης περιουσίας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, (ΑΑΔΕ). Το μισθωτήριο που προσκόμισε η ίδια, περιλάμβανε όλα τα αναγκαία στοιχεία για να μπορεί να καταχωρηθεί στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως Όνομα, Επώνυμο και ΑΦΜ μισθωτή και εκμισθωτή, Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ). Αποτέλεσμα αυτής της καταχώρισης όπου δηλώθηκαν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, τα όποια έκανε δεκτά και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν και η πληρωμή της και τα δύο έτη κανονικά στην παραγωγό, χωρίς να υπάρχει κανενός είδους απόρριψη η πρόβλημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από όσα αναλυτικά εκθέσαμε πρέπει οι παράγοντες της Νέας Δημοκρατίας που παραπληροφορούν, να μας πουν από που προκύπτει ότι η εταιρεία μας έχει εμπλοκή στην δήλωση της έκτασης του αγροτεμαχίου από την παραγωγό.

Μήπως προσπαθούν να συμψηφίσουν οργανωμένες διαδικασίες παραγωγής εκατοντάδων εγγράφων κατοχής βοσκοτόπων από γνωστά κέντρα υποβολής δηλώσεων που απασχόλησαν και απασχολούν τη δικαιοσύνη και βρίσκονται στη δικογραφία;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα κέντρα υποβολής δηλώσεων δεν έχουν ούτε αρμοδιότητα, ούτε τη δυνατότητα να ελέγξουν τη νομιμότητα των μισθωτηρίων που έχουν εκδοθεί από την ΑΑΔΕ ή άλλων στοιχείων που προσκομίζουν οι παραγωγοί και τα οποία γίνονται δεκτά από το ΟΣΔΕ, ελέγχονται και πληρώνονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως στην συγκεκριμένη παραγωγό.

Αν το αγροτεμάχιο ήταν ή είναι δημόσιο, τότε γιατί η ΑΑΔΕ πρώτα δεν το επεσήμανε στον ιδιώτη που το καταχώρησε ότι το κατέχει στο περιουσιολογιο του ως ιδιόκτητο και μάλιστα μετά τον έλεγχο της καταχώρισης εκδόθηκε και Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ);

Γιατί το σύστημα του ΟΣΔΕ δεν επεσήμανε όπως σε άλλες περιπτώσεις ότι πρόκειται για δημόσια έκταση ώστε να μην επιτρέψει τελικά τη δήλωση της από την παραγωγό;

Γιατί αυτό δεν εντοπίσθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πληρώθηκαν κανονικά οι ενισχύσεις στην παραγωγό που τις αιτήθηκε χωρίς κανένα πρόβλημα με την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων που κατείχε;

Από όλα τα παραπάνω, και ο πιο ανυποψίαστος μπορεί να αντιληφθεί ότι έχει ενορχηστρωθεί μια άθλια επιχείρηση λάσπης και συκοφαντίας σε βάρος της εταιρείας μας, αφενός για να θολώσει τα νερά και να στρέψει τα φώτα της δημοσιότητας από τους πραγματικούς ενόχους του σκανδάλου και αφετέρου να πλήξει τα συμφέροντα της εταιρείας και την τιμή και την υπόληψη Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Μπουνάκη, για να υπηρετηθούν πολιτικές σκοπιμότητες από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας.

Η εταιρεία μας και εγώ προσωπικά θα προσφύγουμε στην δικαιοσύνη τις επόμενες ημέρες για να υπερασπιστούμε εαυτούς απέναντι στην δυσφήμιση και στη συκοφαντία.

Λίγη ντροπή. Αρκετά…».