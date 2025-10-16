Πρέβεζα: Συναγερμός για ακυβέρνητο σκάφος με πέντε επιβαίνοντες

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το βράδυ της Πέμπτης 16/10 όταν υπήρξε ενημέρωση για ακυβέρνητο σκάφος με πέντε επιβαίνοντες ανοικτά της Πρέβεζας.

Συγκεκριμένα, το σκάφος βρίσκεται στα 15 ναυτικά μίλια δυτικά της Πρέβεζας και έχει μηχανική βλάβη, ενώ στο σημείο σπεύδουν δύο πλωτά του Λιμενικού και δύο παραπλέοντα.