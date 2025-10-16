Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Συναγερμός για ακυβέρνητο σκάφος με πέντε επιβαίνοντες

Υπήρξε σήμα για μηχανική βλάβη

DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το βράδυ της Πέμπτης 16/10 όταν υπήρξε ενημέρωση για ακυβέρνητο σκάφος με πέντε επιβαίνοντες ανοικτά της Πρέβεζας.

Συγκεκριμένα, το σκάφος βρίσκεται στα 15 ναυτικά μίλια δυτικά της Πρέβεζας και έχει μηχανική βλάβη, ενώ στο σημείο σπεύδουν δύο πλωτά του Λιμενικού και δύο παραπλέοντα.

