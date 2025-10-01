“Πρεμιέρα” για τα ηλεκτρονικά ραντεβού στα νοσοκομεία – Ποια είναι η διαδικασία

“Πρεμιέρα” κάνουν σήμερα τα ηλεκτρονικά ραντεβού με γιατρούς του ΕΣΥ και στα νοσοκομεία, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας finddoctors.gov.gr, καθώς και μέσω του myHealth app, αλλά και τηλεφωνικά στον αριθμό 1566.

«Από σήμερα όλοι οι γιατροί του ΕΣΥ είναι στη διάθεσή σας για να σας εξετάσουν δωρεάν, άμεσα, γρήγορα και εύκολα», τόνισε σε ανάρτησή του ο υπουργός, σημειώνοντας ότι η διαδικασία για την κράτηση είναι απλή: οι πολίτες επιλέγουν «Νέο Ραντεβού», «Ραντεβού με Ιατρό», «Ραντεβού σε Δημόσιες Δομές», καθορίζουν την ειδικότητα και τον νομό που τους ενδιαφέρει και προχωρούν στην αναζήτηση.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών, έχουν προστεθεί περισσότερα από 7 εκατομμύρια διαθέσιμα ραντεβού, επιπλέον των 3 εκατομμυρίων που έως τώρα προσφέρονταν μέσω διαφορετικών τηλεφωνικών γραμμών. «Υπερτριπλασιάσαμε τα διαθέσιμα ραντεβού και τα συγκεντρώσαμε όλα σε ένα σημείο», δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης.

October 1, 2025

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Η μεγάλη μέρα για την οποία δουλεύουμε εδώ και μήνες επιτέλους έφθασε. Από σήμερα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα http://finddoctors.gov.gr ή μέσω του my health app ή μέσω του δωρεάν τηλεφωνικού αριθμού του Υπουργείου Υγείας 1566, συνδέθηκαν και μπορείτε να κλείσετε ραντεβού κάθε ειδικότητας με γιατρό δωρεάν, σε κάθε Νοσοκομείο του ΕΣΥ. ΟΛΟΙ οι ιατροί του ΕΣΥ στη διάθεσή σας για να σας εξετάσουν δωρεάν άμεσα, γρήγορα, εύκολα.

Πατάτε «Νέο Ραντεβού», μετά «ραντεβού με Ιατρό», μετά «Ραντεβού σε Δημόσιες Δομές», μετά επιλέγετε την ειδικότητα που θέλετε, μετά βάζετε τον Νομό στον οποίο ψάχνετε και το κουμπί «επόμενο» για να κάνει αυτομάτως την αναζήτηση. Για την εξυπηρέτηση των ασθενών προσθέσαμε επιπλέον +7.000.000 διαθέσιμα ραντεβού επιπλέον στα 3.000.000 που ήδη προσφέρονταν συνολικά ως σήμερα μέσω των διαφορετικών τηλεφωνικών γραμμών.

Υπερτριπλασιάσαμε τα διαθέσιμα ραντεβού και τα συγκεντρώσαμε όλα σε ένα σημείο! Από την Παρασκευή θα προστεθεί ειδική επιλογή που θα μπορείτε μόνοι σας να διαλέγετε κατευθείαν και το Νοσοκομείο της επιλογής σας (τώρα φορτώνεται η σχετική επιλογή, αλλά η αναβάθμιση αυτή θέλει περίπου 3 ημέρες για να είναι ορατή στην πλατφόρμα).

Μιλάμε για μία μικρή επανάσταση! Ένα από τα μεγαλύτερα μου οράματα για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας από το Κράτος έγινε πραγματικότητα!

Ευχαριστώ όλους μου τους συνεργάτες από το γραφείο μου, που δούλεψαν τόσο πολύ για αυτό, αλλά και την ΗΔΙΚΑ, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και προσωπικά τον Υπουργό κ. Παπαστεργίου».

Η ένταξη των δημόσιων νοσοκομείων στα ψηφιακά ραντεβού σημαίνει, όπως έχει δηλώσει ο υπουργός Υγείας, κ ότι προστίθενται 7 εκατομμύρια ραντεβού τον χρόνο σε σχέση με 3 εκατομμύρια που ήταν διαθέσιμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, με τους νέους τρόπους προγραμματισμού ραντεβού για τους ιδιώτες συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ οι τρεις μήνες αναμονής για ραντεβού έχουν γίνει μερικές ημέρες.

Πώς θα κλείνουμε ιατρικό ραντεβού

Ο προγραμματισμός ιατρικού ραντεβού γίνεται μέσα από τρεις πύλες πρόσβασης, τις δύο ψηφιακές MyHealth App και finddoctors.gov.gr καθώς και την τηλεφωνική γραμμή «1566» η οποία θα καταργήσει τις μέχρι τώρα υφιστάμενες γραμμές που αφορούν στην Υγεία.

Η είσοδος στο finddoctors.gov.gr γίνεται με τη χρήση κωδικών taxisnet ή κωδικό που έχει εκδώσει ο προσωπικός γιατρός με βάση τον ατομικό φάκελο ασθενή, καθώς και τη χρήση του ΑΜΚΑ. Η πλατφόρμα επιτρέπει την αναζήτηση γιατρού με βάση την ειδικότητα και την περιοχή, και δίνει τη δυνατότητα της επιλογής από όλες τις ομάδες γιατρών, τόσο από τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ όσο και των δημόσιων δομών υγείας με δωρεάν επίσκεψη. Αντίστοιχη είναι η είσοδος στο myhealthapp, ενώ το «1566» είναι η νέα γραμμή στην οποία οι πολίτες έχουν πληθώρα επιλογών για θέματα Υγείας. Αφού ακούσουν το ηχογραφημένο μήνυμα για να επιλέξουν αυτό που επιθυμούν – εν προκειμένω προγραμματισμό ραντεβού – συνδέονται με εκπρόσωπο και εξυπηρετούνται.

Οι 3 νέοι τρόποι ραντεβού στο ΕΣΥ από σήμερα

– Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας finddoctors.gov.gr

– Μέσω του myhealthapp

– Μέσω της δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής «1566»

Οι αριθμοί

– 700.000 ιατρικά ραντεβού προγραμματίζονται σήμερα μέσω του ενοποιημένου συστήματος ψηφιακών ραντεβού

– 600.000 ιατρικά ραντεβού θα προστεθούν στο σύστημα με την ένταξη των δημόσιων νοσοκομείων

– 7 εκατομμύρια περισσότερα τον χρόνο ανοίγουν με το νέο σύστημα για τους πολίτες

– 12 ραντεβού την εβδομάδα πρέπει να πραγματοποιεί.