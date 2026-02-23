Πόσο βρήκαμε τους χαρταετούς λίγο πριν το καθιερωμένο πέταγμά τους (φωτογραφίες)

Το DEBATER βγήκε στην αγορά και κατέγραψε τις τιμές για τους χαρταετούς, λίγο πριν πάρουν τον δρόμο για τον ουρανό.

Σύμφωνα με την έρευνα στην αγορά, οι μικροί χαρταετοί πωλούνται γύρω στα 10 ευρώ, ενώ οι μεγαλύτεροι φτάνουν τα 20 με 25 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος, το σχέδιο και την ποιότητα κατασκευής. Υπάρχουν επίσης χειροποίητες επιλογές με πιο ανθεκτικά υλικά, οι οποίες κοστίζουν ελαφρώς περισσότερο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά τις αυξημένες τιμές σε σχέση με παλαιότερα χρόνια, οι καταναλωτές συνεχίζουν να αναζητούν τον «ιδανικό» χαρταετό για το παραδοσιακό πέταγμα της Καθαράς Δευτέρας, δίνοντας έμφαση κυρίως στην αντοχή και στη σωστή ισορροπία.

Τι να προσέξετε για την αγορά καλού χαρταετού

Οι επαγγελματίες της αγοράς επισημαίνουν πως δεν αρκεί μόνο το σχέδιο για να πετάξει σωστά ένας χαρταετός. Τα βασικά σημεία που πρέπει να προσέξει ο καταναλωτής είναι:

• Σκελετός: Να είναι γερός και καλά δεμένος, χωρίς σπασίματα ή χαλαρά σημεία.

• Χαρτί ή ύφασμα: Να μην είναι πολύ λεπτό, ώστε να μη σκίζεται εύκολα από τον αέρα.

• Σπάγκος: Να είναι ανθεκτικός και αρκετά μακρύς. Αν είναι πολύ λεπτός, κόβεται εύκολα.

• Ουρά: Να είναι σωστά δεμένη, γιατί βοηθά στη σταθερότητα του χαρταετού στον αέρα.

• Ζύγισμα: Να είναι συμμετρικός, χωρίς να «γέρνει» από τη μία πλευρά.

Οδηγίες για σωστό πέταγμα

Για να απολαύσετε το πέταγμα του χαρταετού χωρίς απρόοπτα, ακολουθήστε μερικές απλές οδηγίες: Διαλέξτε ανοιχτό χώρο, όπως πάρκο ή παραλία, μακριά από δρόμους και καλώδια της ηλεκτροδότησης. Ελέγξτε τον αέρα: Ιδανικός είναι ο σταθερός αέρας, όχι πολύ δυνατός ούτε εντελώς άπνοια. Κρατήστε απόσταση από άλλα άτομα για να μη μπλεχτούν τα σκοινιά. Ξετυλίξτε σταδιακά τον σπάγκο και αφήστε τον χαρταετό να ανέβει αργά. Ρυθμίστε την ουρά ή το ζύγισμα αν δείτε ότι πέφτει ή στρίβει συνεχώς στο πλάι.

Χρήσιμες συμβουλές

• Μην πετάτε χαρταετό κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια.

• Τα παιδιά πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικα.

• Προτιμήστε βιοδιασπώμενα υλικά, για να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον.

• Αν κοπεί ο σπάγκος, μην προσπαθήσετε να πιάσετε τον χαρταετό σε επικίνδυνα σημεία.

• Μετά το πέταγμα, μαζέψτε σκοινιά και υπολείμματα για να μείνει καθαρός ο χώρος.

Παρά τις ανατιμήσεις, το πέταγμα του χαρταετού παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα έθιμα της Καθαράς Δευτέρας. Μικροί και μεγάλοι ετοιμάζονται να γεμίσουν τον ουρανό με χρώματα, κρατώντας ζωντανή μια παράδοση που συνδυάζει χαρά, παιχνίδι και οικογενειακές στιγμές.