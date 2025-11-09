Πώς δρούσε η σπείρα διακίνησης ναρκωτικών με τον Παλαιοημερολογίτη ιερέα – Ποιές ήταν οι «καβάντζες» τους;

Ένας Παλαιοημερολογίτης ιερέας, πρώην μοντέλο και Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος της Εκκλησίας των Παλαιοημερολογιτών, συνελήφθη για συμμετοχή σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών. Η αστυνομία αναφέρει ότι το κύκλωμα αξιοποιούσε ιερείς ως «κάλυψη» για τις παράνομες δραστηριότητές του, εκμεταλλευόμενο τους θρησκευτικούς και κοινωνικούς ρόλους των μελών του.

Στη διάρκεια των ταυτόχρονων επιχειρήσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025 σε Αττική και Ρόδο, συνελήφθησαν συνολικά οκτώ άτομα, έξι εκ των οποίων ήταν ενεργά μέλη της οργάνωσης, ενώ ένα ακόμη μέλος βρίσκεται ήδη έγκλειστο σε κατάστημα κράτησης.

Η εγκληματική οργάνωση διέθετε αυστηρή ιεραρχική δομή και λειτουργούσε μέσω δύο βραχιόνων.

Πώς δρούσε ο πρώτος βραχίονας

Στον πρώτο βραχίονα, 52χρονη γυναίκα φέρεται ως ηγετικό μέλος, καθοδηγώντας την αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών και τη στρατολόγηση νέων μελών. Ο 42χρονος συνεργός της αναλάμβανε τη μεταφορά και διανομή των ποσοτήτων και αποτελούσε τον κρίκο επικοινωνίας μεταξύ των δύο βραχιόνων. Οι τρεις ιερείς, ανάμεσά τους και ο Παλαιοημερολογίτης ιερέας, χρησιμοποιούσαν εκκλησίες ως κρύπτες για την αποθήκευση κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους ως κληρικοί. Παράλληλα, συμμετείχαν και στη μεταφορά παράτυπων μεταναστών.

Πώς δρούσε ο δεύτερος βραχίονας

Ο δεύτερος βραχίονας είχε ως αρχηγικό μέλος έναν 50χρονο, υπεύθυνο για τον συντονισμό των μελών, τη διαχείριση οικονομικών πόρων, την εγκατάσταση φυτειών κάνναβης και την προμήθεια των απαραίτητων εφοδίων. Ο 42χρονος συνεργός του ήταν υπεύθυνος για τη μεταφορά των εφοδίων και των συλλεχθέντων ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης, ενώ η 43χρονη αποθήκευε και φύλασσε ναρκωτικά.

Συνολικά, από τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

2.238 γραμμάρια κοκαΐνης

9.092,6 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

14 συσκευασίες φαρμακευτικού σκευάσματος

9 συσκευές κινητής τηλεφωνίας

4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

Συσκευή παρεμβολής σήματος κινητής τηλεφωνίας (jammer)

4.380 ευρώ και 24.500 Λεκ Αλβανίας

4 Ι.Χ. αυτοκίνητα

Πλήθος νάιλον συσκευασιών

Το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται σε τουλάχιστον 105.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι οι επτά από τους οκτώ συλληφθέντες είχαν προηγούμενα ποινικά αδικήματα στο ενεργητικό τους, ενώ σε δύο είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Η υπόθεση αναδεικνύει τον πολύπλευρο χαρακτήρα της δράσης της οργάνωσης, η οποία συνδύαζε παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, καλλιέργεια κάνναβης και μεταφορά παράτυπων μεταναστών, αξιοποιώντας κοινωνικούς και θρησκευτικούς ρόλους για να καλύψει τις παράνομες δραστηριότητες των μελών της.

Η έρευνα και οι συλλήψεις αποτελούν καρπό πολύμηνης, μεθοδικής εργασίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της αστυνομίας στην αποδόμηση σύνθετων εγκληματικών δομών.

Το παρελθόν του ιερέα

Ο ιερέας που συνελήφθη είναι γνωστός και αποτελεί μία από τις πιο εκκεντρικές φυσιογνωμίες της πρόσφατης υπόθεσης. Από διάκονος της Ελλαδικής Εκκλησίας, βρέθηκε να περπατά σε πασαρέλες ως μοντέλο και να συμμετέχει σε τηλεοπτικά πάνελ, προτού καθαιρεθεί οριστικά και αμετάκλητα το 2002 από την Ορθόδοξη Ελληνική Εκκλησία.

Δώδεκα χρόνια αργότερα, ενθρονίστηκε ως Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος της Εκκλησίας των Παλαιοημερολογιτών.