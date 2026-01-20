Πρέπει να ξανανοίγει δημόσια συζήτηση για θέματα που η νομοθεσία έχει ήδη λύσει;
Πολυτεχνείο: Η ΕΛΑΣ προχώρησε σε 20 προσαγωγές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας

Μία ακόμη προσαγωγή πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη

Πολυτεχνείο: Η ΕΛΑΣ προχώρησε σε 20 προσαγωγές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας
UPD: 20:02

Στην προσαγωγή 20 ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης και μικροφωνικής παρέμβασης που είχε προγραμματιστεί για σήμερα (20.01) στην περιοχή του Πολυτεχνείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκέντρωση είχε οριστεί για τις 17:30 στην πύλη της Πατησίων και αφορούσε διαμαρτυρία ενάντια στο τετραήμερο κλείδωμα του ιδρύματος, καθώς και στην προγραμματισμένη επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από νωρίς, πριν τις 17:00, δυνάμεις της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της ΟΠΚΕ είχαν αναπτυχθεί μπροστά από την κεντρική πύλη, ενισχύοντας τα μέτρα ασφαλείας.

Με την έναρξη της μικροφωνικής, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε προσαγωγές, πριν ακόμη εξελιχθεί ουσιαστικά η συγκέντρωση. Συνολικά προσήχθησαν 20 άτομα, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μία ακόμη προσαγωγή πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη.

Oμάδα συγκεντρωμένων επιχείρησε να εισέλθει στον χώρο όπου ήταν προγραμματισμένη η εκδήλωση, προκειμένου να στήσει μικροφωνική παρέμβαση, γεγονός που οδήγησε στην επέμβαση της αστυνομίας.

Οι προσαχθέντες και οι προσαχθείσες μεταφέρθηκαν στη ΓΑΔΑ.

