Πολλοί περαστικοί σταμάτησαν για να φωτογραφίσουν τον στολισμένο δρόμο – Φωταγωγήθηκε η Ηρώων Πολυτεχνείου (βίντεο)

Η εορταστική ατμόσφαιρα κάνει ήδη αισθητή την παρουσία της στον Πειραιά, καθώς ένας από τους κεντρικότερους δρόμους της πόλης, η Ηρώων Πολυτεχνείου, άρχισε να στολίζεται χριστουγεννιάτικα κατά μήκος της. Τα συνεργεία του δήμου έπιασαν δουλειά από νωρίς το πρωί, τοποθετώντας λαμπιόνια, φωτεινές γιρλάντες και διακοσμητικά στοιχεία που θα συνοδεύουν τους δημότες στις καθημερινές τους διαδρομές.

Ο εμπορικός κόσμος της περιοχής, με τα καταστήματα να προετοιμάζονται για την εορταστική κίνηση, είδε με αισιοδοξία τον στολισμό να δίνει νέα πνοή στην αγορά ενόψει των Χριστουγέννων.

Πολλοί περαστικοί σταμάτησαν για να φωτογραφίσουν τον στολισμένο δρόμο, καθώς η διάθεση στην πόλη αλλάζει και το κλίμα γίνεται πιο γιορτινό. Δεν έλειψαν οικογένειες που έκαναν τη βόλτα τους και παιδιά που ενθουσιάστηκαν στη θέα των λαμπερών φωτιστικών σχημάτων.

Οι στολισμοί αναμένεται να επεκταθούν και σε άλλα σημεία του Πειραιά τις επόμενες ημέρες, με στόχο η πόλη να είναι έτοιμη για την επίσημη έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου. Ο δήμος έχει σχεδιάσει, σύμφωνα με πληροφορίες, εκδηλώσεις και δράσεις για μικρούς και μεγάλους, ώστε οι φετινές γιορτές να αποκτήσουν ακόμη πιο έντονο χαρακτήρα.

Η εποχή των Χριστουγέννων φαίνεται λοιπόν πως έχει ήδη αρχίσει να αγγίζει τον Πειραιά. Και με τον στολισμό στην Ηρώων Πολυτεχνείου να αποτελεί μόνο την αρχή, το κέντρο της πόλης ετοιμάζεται να φορέσει τα γιορτινά του και να καλωσορίσει την πιο φωτεινή περίοδο του χρόνου.