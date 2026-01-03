Πολλαπλό Βιβλίο: Εγκρίθηκαν 152 νέα εγχειρίδια για τα σχολεία

Τα 152 βιβλία, από τα 173 που κατατέθηκαν στην πλατφόρμα του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ σε πρώτη φάση, εγκρίθηκαν από το ΙΕΠ και το υπουργείο Παιδείας και θα είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή για τους εκπαιδευτικούς, ώστε μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026 να προχωρήσουν στην επιλογή όσων θα τυπωθούν για το σχολικό έτος 2027-28. Μάλιστα, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν στη διάθεσή τους 2 έως 5 βιβλία για το ίδιο μάθημα στο 50% των μαθημάτων του Δημοτικού και του Γυμνασίου και στο 70% των μαθημάτων της Α΄ Λυκείου.

Άλλωστε, το σχολικό έτος 2027-28 θα είναι το έτος κατά το οποίο θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά το Πολλαπλό Βιβλίο και τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά, σύμφωνα με πηγές του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ολοκληρώθηκε η υπογραφή των πρώτων 152 συμφωνητικών στο πλαίσιο της εφαρμογής του θεσμού του Πολλαπλού Βιβλίου για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και την Α’ Λυκείου. Πρόκειται για τον πρώτο γύρο σχολικών εγχειριδίων, που αφορά βιβλία τα οποία ολοκλήρωσαν επιτυχώς όλα τα προβλεπόμενα στάδια αξιολόγησης, όπως ορίζει ο νόμος. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη ο δεύτερος γύρος, που περιλαμβάνει 91 βιβλία για τις ίδιες τάξεις, με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης να αναμένεται το προσεχές διάστημα. Έχει επίσης ξεκινήσει ο τρίτος γύρος για τα διδακτικά πακέτα της Β’ και Γ’ Λυκείου, στον οποίο έχουν κατατεθεί 49 προτάσεις.

Όπως επεσήμαναν οι ίδιες πηγές, η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα «καθοριστικό βήμα» για την εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών στα σχολεία.

Αξιολόγηση από επιτροπές ειδικών

Όπως επεσήμαναν πηγές που πρόσκεινται στην ηγεσία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, η διαδικασία που εφαρμόστηκε περιλάμβανε ένα σύνολο βημάτων επιστημονικής και παιδαγωγικής τεκμηρίωσης: Στην πρώτη φάση κατατέθηκαν 173 βιβλία, τα οποία αξιολογήθηκαν από επιτροπές ειδικών επιστημόνων και τεχνικών εμπειρογνωμόνων και, κατόπιν θετικής εισήγησης, για τα 152 ολοκληρώθηκε η διαδικασία υπογραφής των αντίστοιχων συμφωνητικών.

Οι αξιολογήσεις αφορούσαν τόσο το περιεχόμενο όσο και τη συμβατότητα των εγχειριδίων με τα νέα Προγράμματα Σπουδών, τη σύγχρονη διδακτική προσέγγιση και τη δυνατότητα αξιοποίησής τους σε ψηφιακό περιβάλλον, μιας και τα νέα βιβλία ενσωματώνουν εκατοντάδες ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα, ώστε να αξιοποιηθούν με τα σύγχρονα διαδραστικά συστήματα μάθησης που έχουν εγκατασταθεί στα σχολεία.

Μέχρι το Μάρτιο η επιλογή των βιβλίων που θα τυπωθούν

Η υπογραφή των συμφωνητικών «ανοίγει», πλέον, τον δρόμο για την ψηφιακή διάθεση των βιβλίων προς τους εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας και του ΙΕΠ, εντός του πρώτου τριμήνου του 2026 οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να μελετήσουν, να συγκρίνουν και εν τέλει να επιλέξουν τα βιβλία που θα διανεμηθούν σε έντυπη μορφή στους μαθητές τη σχολική χρονιά 2027-28, η οποία θα είναι και η πρώτη χρονιά εφαρμογής των νέων Προγραμμάτων Σπουδών και την έναρξη του θεσμού του πολλαπλού βιβλίου σε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο. Αξίζει να σημειωθεί, ότι στα Νηπιαγωγεία, η εφαρμογή του Πολλαπλού Βιβλίου έχει ήδη ξεκινήσει από το σχολικό έτος 2023-24.

«Η δυνατότητα επιλογής ενισχύει θεσμικά τον παιδαγωγικό ρόλο των εκπαιδευτικών, οι οποίοι καλούνται να επιλέξουν τα βιβλία με βάση τις ανάγκες της τάξης τους και το μαθησιακό προφίλ των μαθητών. Παράλληλα, όλα τα εγκεκριμένα διδακτικά πακέτα θα παραμένουν διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή, προσφέροντας πολλαπλές έγκυρες πηγές εκπαιδευτικού υλικού και μετατοπίζοντας το βάρος από τη μία και μοναδική διδακτέα ύλη στα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα», σχολίασαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πηγές που πρόσκεινται στην ηγεσία του ΙΕΠ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ταυτόχρονα, σε εξέλιξη βρίσκεται πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, με στόχο την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, ώστε να ενισχύσουν τις ικανότητές τους στην εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών και την παιδαγωγικά τεκμηριωμένη αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν στη διάθεσή τους 2 έως 5 βιβλία για το ίδιο μάθημα στο 50% των μαθημάτων του Δημοτικού και του Γυμνασίου και στο 70% των μαθημάτων της Α΄ Λυκείου. Για τα μαθήματα όπου δεν κατατέθηκαν προτάσεις ή δεν εγκρίθηκαν βιβλία, προβλέπεται νέα πρόσκληση συγγραφής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Κομβικό σημείο για τη μεταρρύθμιση της Εκπαίδευσης»

Όπως επεσήμαναν οι ίδιες, πάντα, πηγές, η ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου αποτελεί «κομβικό σημείο για τη συνολική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, καθώς συνδέει τα νέα Προγράμματα Σπουδών με σύγχρονα, παιδαγωγικά ευέλικτα εκπαιδευτικά υλικά, σε ευθυγράμμιση με ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές».

«Με τον δεύτερο γύρο βιβλίων να βρίσκεται στην τελική ευθεία και τον τρίτο να στοχεύει στα βιβλία που θα διανεμηθούν σε έντυπη μορφή το 2028-2029 στη Β΄ Λυκείου και το 2029-2030 στη Γ΄ Λυκείου, ο θεσμός του πολλαπλού βιβλίου περνά πλέον από τον σχεδιασμό στην πράξη», ανέφεραν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύνθετο έργο με διακριτούς ρόλους

Το έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι αποτέλεσμα μιας πολυεπίπεδης συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ)με τη συμμετοχή περίπου 1.400 αξιολογητών.

Με τη θεσμική και πολιτική εποπτεία του υπουργείου, το ΙΕΠ έχει αναλάβει τον επιστημονικό σχεδιασμό και την παιδαγωγική εποπτεία του έργου που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, ενώ το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» έχει την ευθύνη για την εκτύπωση, τη διάθεση και την ψηφιακή ανάρτηση των εγκεκριμένων βιβλίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αξίζει να αναφερθεί, ότι ο συνολικός αριθμός συγγραφέων που ανέπτυξαν τα βιβλία «αγγίζει» τους 1.100 ενώ ο συνολικός αριθμός νομικών και φυσικών προσώπων είναι 22.

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι η όλη διαδικασία άρχισε με την προκήρυξη τον Απρίλιο του 2023, συνεχίστηκε με την κατάθεση των έργων τον Σεπτέμβριο του 2024 και ολοκληρώθηκε με τις αξιολογήσεις τον Ιούλιο του 2025.

Τα εγκεκριμένα βιβλία θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες, μετά την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης.