Πλατεία Βάθη: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο – Απεγκλωβίστηκαν άστεγοι
Επιχείρησαν 30 πυροσβέστες
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα (28.09) στην πυροσβεστική μετά από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο κοντά στην πλατεία Βάθη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε επί της οδού Μάγιερ με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να σπεύδουν αμέσως στο σημείο προκειμένου να περιορίσουν τον κίνδυνο επέκτασή της.
Στο σημείο επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ, κατά τη διάρκεια της φωτιάς απεγκλωβίστηκαν και άστεγοι, χωρίς να έχει ακόμα διευκρινιστεί η κατάσταση της υγείας τους.
Δείτε την ενημέρωση της πυροσβεστικής:
