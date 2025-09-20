Πλαστική σακούλα «σταμάτησε» συρμό του ΗΣΑΠ στο Μοναστηράκι

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη Γραμμή 1 του Μετρό, όταν συρμός με κατεύθυνση προς Πειραιά χρειάστηκε να ακινητοποιηθεί στον σταθμό Μοναστηράκι, ύστερα από διαμαρτυρίες επιβατών για έντονη και ενοχλητική οσμή που είχε κατακλύσει τα βαγόνια.

Ο συρμός αποσύρθηκε άμεσα και οδηγήθηκε στο Αμαξοστάσιο για πλήρη τεχνικό έλεγχο, ενώ οι επιβάτες συνέχισαν το δρομολόγιό τους με τον επόμενο.

Τι έδειξε ο έλεγχος

Όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ, δεν εντοπίστηκε καμία μηχανική βλάβη. Η προέλευση της μυρωδιάς ήταν απρόσμενη: προερχόταν από μια πλαστική σακούλα που είχε σφηνώσει σε εξάρτημα του συρμού, προκαλώντας τη δυσάρεστη αίσθηση.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ

Από τον τεχνικό έλεγχο, στον οποίο υποβλήθηκε ο συρμός, που αποσύρθηκε από την κυκλοφορία λόγω έντονης μυρωδιάς το απόγευμα του Σαββάτου 20/09 στον σταθμό της Γραμμής 1 του Μετρό “Μοναστηράκι”, δεν προέκυψε τεχνική βλάβη. Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκε προσκολλημένη στον κινητήρα, στο κάτω μέρος του συρμού, πλαστική σακούλα, που πιθανότατα εγκλωβίστηκε στο σημείο κατά την κίνηση του συρμού στο επίγειο τμήμα, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

