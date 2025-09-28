Πλακιάς: Οργισμένη ανάρτηση για τη διαρροή φωτογραφιών των σορών από την τραγωδία στα Τέμπη – «Πόσο επώδυνο;»

Με μία οργισμένη ανάρτηση στη σελίδα του στα social media ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, αναφέρθηκε στη διαρροή φωτογραφιών που δείχνει τους σάκους με τις σορούς των θυμάτων.

Αναρτώντας σχετικές φωτογραφίες τόνισε ότι δεν γνωρίζει πως διέρρευσε αυτό το υλικό και ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για ένα επώδυνο θέαμα για τις μητέρες και τους πατεράδες που θρηνούν τα παιδιά τους.

Με έκπληξη παρακολουθώ τις τελευταίες ημέρες κάποιοι να δείχνουν στα ΜΜΕ φωτογραφίες με τις σακούλες των σορών των θυμάτων.

Δεν γνωρίζω αν γίνεται με σύμφωνη γνώμη των συγγενών που τοὺς αναφέρουν οι των εντολέων τους .

Όμως δεν σκέφτονται ότι είναι και άλλοι γονείς και συγγενείς… pic.twitter.com/Yng3mep4PG— Plakiasnikos (@PlakiasNikos) September 27, 2025

Σε άλλο σημείο αναρωτιέται αν οι φωτογραφίες αυτές βγήκαν στη δημοσιότητα με την σύμφωνη γνώμη των συγγενών των θυμάτων.

«Πόσο επώδυνο είναι να βλέπεις πως παραδώσανε τα παιδιά μας;», σημείωσε.