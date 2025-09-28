Πλακιάς: Οργισμένη ανάρτηση για τη διαρροή φωτογραφιών των σορών από την τραγωδία στα Τέμπη – «Πόσο επώδυνο;»
«Οι σακούλες αυτές που δείχνουν έχουν μέσα ότι ποιο ιερό υπάρχει»
Με μία οργισμένη ανάρτηση στη σελίδα του στα social media ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, αναφέρθηκε στη διαρροή φωτογραφιών που δείχνει τους σάκους με τις σορούς των θυμάτων.
Αναρτώντας σχετικές φωτογραφίες τόνισε ότι δεν γνωρίζει πως διέρρευσε αυτό το υλικό και ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για ένα επώδυνο θέαμα για τις μητέρες και τους πατεράδες που θρηνούν τα παιδιά τους.
Σε άλλο σημείο αναρωτιέται αν οι φωτογραφίες αυτές βγήκαν στη δημοσιότητα με την σύμφωνη γνώμη των συγγενών των θυμάτων.
«Πόσο επώδυνο είναι να βλέπεις πως παραδώσανε τα παιδιά μας;», σημείωσε.
