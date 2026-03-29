Πλακιάς για Μάνεση: «Όταν κάποιος σας ρωτήσει τι σημαίνει αλήτης δείξτε αυτόν» – Η απάντηση του δημοσιογράφου

Μια ατάκα του δημοσιογράφου Νίκου Μάνεση ήταν ικανή να κάνει έξαλλο τον Νίκο Πλακιά, ο οποίος ήταν «κόλαφος» με ανάρτησή του.

Συγκεκριμένα, ο έμπειρος δημοσιογράφος, το Σάββατο 28/3 στον αέρα της εκπομπής του μιλώντας για το θέμα με την αίθουσα για την δίκη των Τεμπών τόνισε πως «δεν έχουμε μεγαλύτερη αίθουσα αυτή την περίοδο και δεν είναι διαθέσιμο και το Ολυμπιακό Στάδιο, τι να κάνουμε».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή η φράση του Νίκου Μάνεση προκάλεσε την οργή του Νίκου Πλακιά, ο οποίος με ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter) υποστήριξε ότι «όταν άποιος σας ρωτήσει τι σημαίνει η λέξη αλήτης δείξτε τον συγκεκριμένο. Γέμισε σάλια το στούντιο του. Μην φοβάσαι θα ξαναέρθει ο Πρωθυπουργός να τον ρωτήσεις που θα πάει διακοπές. Εγώ δεν είμαι σαν τους συνεργάτες σου που τους ειρωνεύεσαι όλη την ώρα. Στο ΟΑΚΑ να πας όταν χάσεις τα παιδιά σου και θα ψάχνεις το δίκιο σου. Αλλά!!! Ποιος να σε ακολουθήσει, το πολύ πολύ εκείνος που σε έφτυσε τότε με το μηχανάκι, αλλά πλέον θα είναι πολλοί τώρα που θα σε φτύνουν».

Στο ΟΑΚΑ να πας… pic.twitter.com/6lGVCPmWCq— Plakiasnikos (@PlakiasNikos) March 28, 2026

Όλο αυτό το θέμα που δημιουργήθηκε οδήγησε τον Νίκο Μάνεση την Κυριακή 29/3 και πάλι μέσα από την εκπομπή του στον Alpha να απαντήσει λέγοντας πως έκανε «black humor» ζητώντας συγγνώμη.

«Επειδή καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται και επειδή δεν θέλω να δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Χθες είπα το εξής, επειδή την Τετάρτη αρχίζει και η δίκη στα Τέμπη, γίνονται πολλά πράγματα, πολλές διαμαρτυρίες, κάποιοι μπορεί να προσπαθούν να χτίσουν πολιτικές καριέρες.

Επαναλαμβάνω να γίνει άμεσα η δίκη και αυτοί που έφταιξαν να πάνε στη φυλακή με τη βαρύτερη ποινή. Κάποιοι επιδιώκουν να πάει η δίκη πιο πίσω, το έχουμε διαπιστώσει και έχει καταγγελθεί και από συγγενείς.

Είπα χθες κάνοντας black χιούμορ ότι δεν είναι και το Ολυμπιακό Στάδιο διαθέσιμο. Αν αυτό ενοχλεί ζητώ ταπεινά συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Να γίνει άμεσα η δίκη και να μάθουμε την αλήθεια χωρίς εμπόδια που κάποιοι προσπαθούν να βάλουν» ανέφερε ο δημοσιογράφος.