Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Νεκρός ανασύρθηκε 44χρονος Σέρβος τουρίστας

Αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας - νεκροτομής

Πιερία: Νεκρός ανασύρθηκε 44χρονος Σέρβος τουρίστας
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε, χθες (6/8) το πρωί, από την παραλία «Νέοι Πόροι» Πιερίας, 44χρονος Σέρβος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, στον 44χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από το Δ’ Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ