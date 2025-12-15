Πιάστηκε σκάφος ελληνικών συμφερόντων με τεράστιο φορτίο κοκαΐνης στον Ατλαντικό – Συνελήφθη γνωστός ναρκέμπορος

Τεράστια ποσότητα κοκαΐνης, που εκτιμάται ότι ξεπερνά και τον έναν τόνο, εντόπισαν οι Αρχές σε σκάφος ελληνικών συμφερόντων να πλέει στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Το σκάφος από τη Νέα Μηχανιώνα έφτασε στη Λατινική Αμερική και φόρτωσε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαΐνης, τα οποία θα κατευθύνονταν προς τις αγορές της Ευρώπης, χωρίς προς το παρόν να είναι γνωστός ο τελικός του προορισμός.

Το πλοίο εντοπίστηκε να πλέει ανοιχτά της Γαλλίας και ρυμουλκείται εδώ και δύο ημέρες από το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας, που συνδράμει την Ελλάδα στη μεγάλη αυτή επιχείρηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για την υπόθεση έχουν συλληφθεί πέντε άτομα, ενώ αναμένεται να συλληφθούν άλλα πέντε.

Οι πέντε που τελούν υπό κράτηση και θα συλληφθούν, βρίσκονταν στο σκάφος και οι άλλοι πέντε συνελήφθησαν στην Ελλάδα, σε Κατερίνη, Θήβα και Αθήνα.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ένας γνωστός έμπορος κοκαΐνης, ο οποίος είναι και ο ιδιοκτήτης του σκάφους.

Πρόκειται για τον αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης, γνώριμο των Αρχών, που και στο παρελθόν έχει συλληφθεί και καταδικαστεί, αλλά είχε αφεθεί ελεύθερος.

Μόλις το σκάφος καταπλεύσει σε λιμάνι, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη καταμέτρηση της ποσότητας κοκαΐνης. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, οι συλληφθέντες θα μεταφερθούν στην Ελλάδα.

Σημειώνεται πως η έρευνα έγινε από την ελληνική Δίωξη Ναρκωτικών, σε συνεργασία με την αμερικανική (DEA).

Η επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας δεν έχει ολοκληρωθεί, ενώ επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται τις επόμενες ώρες.