Πεύκη: “Είδα τα παιδιά να παίζουν με την οβίδα, ήταν τυχερά που δεν έσκασε” (βίντεο)

Εξουδετερώθηκε και απομακρύνθηκε με ασφάλεια σήμερα το πρωί η οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου που εντόπισαν χθες Τετάρτη 25/3 παιδιά στην Πεύκη.

Η παρέα των ανηλίκων, εντόπισε το επικίνδυνο στρατιωτικό υλικό σε εγκαταλελειμμένο οικόπεδο επί της οδού Σαλαμίνος και στη συνέχεια ενημέρωσαν τους γονείς τους.

Μάλιστα, με άγνοια κινδύνου, έπαιζαν με την οβίδα και τη μετέφεραν σε άλλο σημείο, γεγονός που θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο.

Η οβίδα που εντοπίστηκε στο οικόπεδο:

“Τους είδα να τρέχουν και να παίζουν με ένα μεταλλικό αντικείμενο. Σαν πέτρα φαινόταν από μακριά. Την πήραν από ένα οικόπεδο που πρόσφατα είχε καθαρίσει ο Δήμος. Υπήρχαν μπάζα εκεί από παλιό κτήριο που είχαν γκρεμίσει. Περαστικός τους φώναξε ότι αυτό που κρατάνε στα χέρια τους είναι βόμβα. Είχαν ενημερώσει απ’ όσο ξέρω και τους γονείς τους” δήλωσε στο DEBATER αυτόπτης μάρτυρας και πρόσθεσε:

“Ήταν τυχερά. Άγιο είχαμε και δεν έσκασε. Καλό θα είναι να πάνε να ελέγξουν το οικόπεδο που την βρήκαν. Όχι το σημείο που την άφησαν“.

Νωρίτερα, άλλος κάτοικος της περιοχής είχε αναφέρει στο DEBATER πως “μια παρέα παιδιών 11 ετών περίπου βρήκαν τη βόμβα σε εγκαταλελειμμένο οικόπεδο και την κλωτσούσαν σαν να ήταν μπάλα. Κλωτσώντας τη, τη μετακίνησαν ένα τετράγωνο περίπου και πήγαν στους γονείς τους και τους είπαν για τη βόμβα. Δεν τους πίστευαν και όταν την είδαν έπαθαν σοκ. Πραγματικά πρέπει να ανάψουν ένα κεράκι“.

Σήμερα Πέμπτη 26/3 νωρίς το πρωί στο σημείο επιχείρησε ειδικό κλιμάκιο του Τμήμα Εξουδετέρωσης Ναρκών Ξηράς, το οποίο ανέλαβε την ασφαλή απομάκρυνση του επικίνδυνου πυρομαχικού από οικόπεδο όπου βρέθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση εξουδετέρωσης και απομάκρυνσης της οβίδας ολοκληρώθηκε επιτυχώς λίγο πριν τις 8 το πρωί.

Στο σημείο παραμένουν αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να μην πλησιάζουν οι κάτοικοι της Πεύκης ούτε το οικόπεδο στο οποίο βρέθηκε η οβίδα, ούτε το σημείο την άφησαν τα παιδιά.