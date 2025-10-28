Πετρούπολη: Συμμορία ανηλίκων σπέρνει την αναστάτωση – Έβαλαν φωτιά σε κάδους και προκάλεσαν επεισόδια (Βίντεο)

Μία συμμορία ανηλίκων έχει προκαλέσει μία συμμορία ανηλίκων σε γειτονιά της Πετρούπολης, όπου 20 με 25 νεαροί καίνε κάδους, προκαλούν φασαρίες και απειλούν κόσμο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες στο Mega, οι δράστες δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν βία, ενώ όπως φαίνεται είναι γνώριμοι των Αρχών καθώς έχουν απασχολήσει πολλές φορές για παρόμοια αδικήματα.

Σε βίντεο, διακρίνονται οι νεαροί σε γειτονιά της Πετρούπολης σε ΙΧ. Μάλιστα, μερικοί εξ αυτών κρέμονται από τα παράθυρα του οχήματος.

Οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό τους βρίσκονται σε εξέλιξη, με πολλούς από αυτούς να έχουν ήδη ταυτοποιηθεί.