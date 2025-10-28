Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ;
Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Πετρούπολη: Συμμορία ανηλίκων σπέρνει την αναστάτωση – Έβαλαν φωτιά σε κάδους και προκάλεσαν επεισόδια (Βίντεο)

Σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό τους

Πετρούπολη: Συμμορία ανηλίκων σπέρνει την αναστάτωση – Έβαλαν φωτιά σε κάδους και προκάλεσαν επεισόδια (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Μία συμμορία ανηλίκων έχει προκαλέσει μία συμμορία ανηλίκων σε γειτονιά της Πετρούπολης, όπου 20 με 25 νεαροί καίνε κάδους, προκαλούν φασαρίες και απειλούν κόσμο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες στο Mega, οι δράστες δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν βία, ενώ όπως φαίνεται είναι γνώριμοι των Αρχών καθώς έχουν απασχολήσει πολλές φορές για παρόμοια αδικήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε βίντεο, διακρίνονται οι νεαροί σε γειτονιά της Πετρούπολης σε ΙΧ. Μάλιστα, μερικοί εξ αυτών κρέμονται από τα παράθυρα του οχήματος.

Οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό τους βρίσκονται σε εξέλιξη, με πολλούς από αυτούς να έχουν ήδη ταυτοποιηθεί.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ