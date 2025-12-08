Πέτρος Φιλιππίδης: Το πόρισμα για τη φωτιά στο διαμέρισμα της Πατησίων – Τι έδειξε

Βγήκε το πόρισμα για τη φωτιά που ξέσπασε το περασμένο καλοκαίρι στο διαμέρισμα του Πέτρου Φιλιππίδη στην Πατησίων.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο Alpha, στο πόρισμα αναφέρεται ότι δεν πρόκειται για εμπρησμό αλλά για ατύχημα το οποίο πιθανότητα να προκληθεί από κάποιο βραχυκύκλωμα.

Μόλις αντιλήφθηκε ότι το σπίτι καιγόταν, ο Πέτρος Φιλιππίδης κάλεσε την Άμεση Δράση και μετέβη σε κατάστημα στο ισόγειο της πολυκατοικίας.

Ήταν μέσα Ιουλίου όταν έγινε γνωστό ότι το διαμέρισμα όπου διέμενε ο καταδικασμένος για δύο απόπειρες βιασμού Πέτρος Φιλιππίδης επί της οδού Πατησίων τυλίχθηκε στις φλόγες. Το διαμέρισμα που βρίσκεται στον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας πήρε φωτιά το μεσημέρι ενώ ο ηθοποιός βρίσκονταν μέσα και οι φλόγες έφτασαν στο μπαλκόνι.