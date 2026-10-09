Πέθανε ξαφνικά στα 48 της η Ιωάννα Δακτυλίδη – Θλίψη στον Δήμο Διονύσου

Έφυγε αιφνίδια από τη ζωή, σε ηλικία 48 ετών, η Ιωάννα Δακτυλίδη, τοπική σύμβουλος της Δημοτικής Ενότητας Δροσιάς. Την απώλειά της ανακοίνωσε ο Δήμος Διονύσου, εκφράζοντας συλλυπητήρια στην οικογένειά της και στα δύο παιδιά της.

Η Ιωάννα Δακτυλίδη είχε εγκατασταθεί στη Δροσιά πριν από περίπου 15 χρόνια και συμμετείχε ενεργά στα κοινά, στη σχολική ζωή και σε εθελοντικές δράσεις.

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Η παρουσία της στην αυτοδιοίκηση και στα σχολεία

Είχε υπηρετήσει ως αναπληρώτρια πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Δροσιάς και πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου.

Παράλληλα, είχε αναλάβει την προεδρία των Συλλόγων Γονέων του 1ου Νηπιαγωγείου και του 1ου Δημοτικού Σχολείου Δροσιάς, στηρίζοντας παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του, ο Δήμος αναφέρεται στη συνέπεια με την οποία υπηρέτησε τα κοινά και στο ενδιαφέρον της για τους ανθρώπους της περιοχής.

Το «αντίο» του Δήμου Διονύσου

Η δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο και οι εργαζόμενοι του Δήμου εκφράζουν τη θλίψη τους για την απώλειά της και τη συμπαράστασή τους στην οικογένειά της, ιδιαίτερα στα παιδιά της.

«Καλό ταξίδι Ιωάννα», αναφέρει το μήνυμα με το οποίο ο Δήμος την αποχαιρετά.

Στην ανακοίνωση δεν αναφέρεται η αιτία του θανάτου της ούτε δίνονται πληροφορίες για την κηδεία.