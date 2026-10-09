Βίσση ή Καρβέλας; Μισός αιώνας μαζί, δύο αντίθετες αλήθειες – Εσείς με ποιον είστε;
Βίσση ή Καρβέλας; Μισός αιώνας μαζί, δύο αντίθετες αλήθειες – Εσείς με ποιον είστε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Βίσση ή Καρβέλας; Μισός αιώνας μαζί, δύο αντίθετες αλήθειες – Εσείς με ποιον είστε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ξαφνικά στα 48 της η Ιωάννα Δακτυλίδη – Θλίψη στον Δήμο Διονύσου

Η τοπική σύμβουλος Δροσιάς ήταν μητέρα δύο παιδιών και είχε ενεργή παρουσία στα σχολεία και στις εθελοντικές δράσεις. Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Δήμου Διονύσου.

Πέθανε ξαφνικά στα 48 της η Ιωάννα Δακτυλίδη – Θλίψη στον Δήμο Διονύσου
Η Ιωάννα Δακτυλίδη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 48 ετών.
DEBATER NEWSROOM

Έφυγε αιφνίδια από τη ζωή, σε ηλικία 48 ετών, η Ιωάννα Δακτυλίδη, τοπική σύμβουλος της Δημοτικής Ενότητας Δροσιάς. Την απώλειά της ανακοίνωσε ο Δήμος Διονύσου, εκφράζοντας συλλυπητήρια στην οικογένειά της και στα δύο παιδιά της.

Η Ιωάννα Δακτυλίδη είχε εγκατασταθεί στη Δροσιά πριν από περίπου 15 χρόνια και συμμετείχε ενεργά στα κοινά, στη σχολική ζωή και σε εθελοντικές δράσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η παρουσία της στην αυτοδιοίκηση και στα σχολεία

Είχε υπηρετήσει ως αναπληρώτρια πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Δροσιάς και πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου.

Παράλληλα, είχε αναλάβει την προεδρία των Συλλόγων Γονέων του 1ου Νηπιαγωγείου και του 1ου Δημοτικού Σχολείου Δροσιάς, στηρίζοντας παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του, ο Δήμος αναφέρεται στη συνέπεια με την οποία υπηρέτησε τα κοινά και στο ενδιαφέρον της για τους ανθρώπους της περιοχής.

Το «αντίο» του Δήμου Διονύσου

Η δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο και οι εργαζόμενοι του Δήμου εκφράζουν τη θλίψη τους για την απώλειά της και τη συμπαράστασή τους στην οικογένειά της, ιδιαίτερα στα παιδιά της.

«Καλό ταξίδι Ιωάννα», αναφέρει το μήνυμα με το οποίο ο Δήμος την αποχαιρετά.

Στην ανακοίνωση δεν αναφέρεται η αιτία του θανάτου της ούτε δίνονται πληροφορίες για την κηδεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Τραγωδία στο Μαρούσι: Νεκρή 16χρονη μέσα στο σπίτι της – Εξετάζεται το ενδεχόμενο αυτοκτονίας
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μαρούσι: Νεκρή 16χρονη μέσα στο σπίτι της – Εξετάζεται το ενδεχόμενο αυτοκτονίας

Η ανήλικη εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Παρασκευής (9/10), σε κατοικία στο Μαρούσι. Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο αυτοκτονίας, χωρίς να έχουν αποσαφηνιστεί οι συνθήκες του θανάτου της.

Θεσσαλονίκη: Σοβάς έως 3 μέτρων έπεσε στο κεφάλι μαθητή μέσα στην τάξη – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σοβάς έως 3 μέτρων έπεσε στο κεφάλι μαθητή μέσα στην τάξη – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες

Στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» παραμένει προληπτικά ο μαθητής που τραυματίστηκε μέσα στο σχολείο του στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης. Οι αποκαλύψεις για το μέγεθος του σοβά και τα παλαιότερα προβλήματα του κτιρίου.

Καιρός – Αρναούτογλου: Προσοχή σε τρεις περιοχές για ισχυρές καταιγίδες – Έρχεται «βουτιά» της θερμοκρασίας
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός – Αρναούτογλου: Προσοχή σε τρεις περιοχές για ισχυρές καταιγίδες – Έρχεται «βουτιά» της θερμοκρασίας

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε Κέρκυρα, Θεσπρωτία και Πρέβεζα, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου. Από την Τρίτη έρχονται βοριάδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τραγωδία στο Μαρούσι: Νεκρή 16χρονη μέσα στο σπίτι της – Εξετάζεται το ενδεχόμενο αυτοκτονίας
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μαρούσι: Νεκρή 16χρονη μέσα στο σπίτι της – Εξετάζεται το ενδεχόμενο αυτοκτονίας

Η ανήλικη εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Παρασκευής (9/10), σε κατοικία στο Μαρούσι. Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο αυτοκτονίας, χωρίς να έχουν αποσαφηνιστεί οι συνθήκες του θανάτου της.

Θεσσαλονίκη: Σοβάς έως 3 μέτρων έπεσε στο κεφάλι μαθητή μέσα στην τάξη – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σοβάς έως 3 μέτρων έπεσε στο κεφάλι μαθητή μέσα στην τάξη – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες

Στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» παραμένει προληπτικά ο μαθητής που τραυματίστηκε μέσα στο σχολείο του στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης. Οι αποκαλύψεις για το μέγεθος του σοβά και τα παλαιότερα προβλήματα του κτιρίου.

Καιρός – Αρναούτογλου: Προσοχή σε τρεις περιοχές για ισχυρές καταιγίδες – Έρχεται «βουτιά» της θερμοκρασίας
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός – Αρναούτογλου: Προσοχή σε τρεις περιοχές για ισχυρές καταιγίδες – Έρχεται «βουτιά» της θερμοκρασίας

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε Κέρκυρα, Θεσπρωτία και Πρέβεζα, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου. Από την Τρίτη έρχονται βοριάδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.