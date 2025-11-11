Πέθανε η 27χρονη Αναστασία Τασούλα – Ήταν η πρώτη ασθενής με κυστική ίνωση στην Ελλάδα που είχε ξυπνήσει από την καταστολή

Πέθανε σε ηλικία 27 χρονών η Αναστασία Τασούλα, που είχε διαγνωστεί με κυστική ίνωση και είχε ξυπνήσει από την καταστολή και μεταμοσχεύθηκε επιτυχώς στην Ελλάδα.

Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η οικογένεια της το βράδυ της Τρίτης 11/11, ενώ η κηδεία της θα τελεστεί την Παρασκευή 14/11.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά:

«Με βαθιά μας θλίψη, ανακοινώνουμε ότι η αγαπημένη μας Αναστασία έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Δευτέρας, έπειτα από πολύμηνη μάχη εντός και εκτός νοσοκομείου.

Η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, στις 11:00 π.μ. στο Κοιμητήριο Ηλιούπολης.

Ευχαριστούμε από καρδιάς όσα άτομα στάθηκαν δίπλα της με αγάπη και φροντίδα. Η οικογένεια και οι οικείοι της».

«Κάθε μέρα είναι διαφορετική και ίδια. Οι γιατροί και οι νοσηλεύτριες πάνε και έρχονται και εγώ ελπίζω ότι κάποιος από αυτούς θα μπει να μου πει ότι βρέθηκε το μόσχευμά μου και πάμε για χειρουργείο. Συνεχώς αλλαγές σε γάζες, τρυπήματα, σωληνάκια και τα σχετικά. Πολύ πόνος, που δεν μπορεί να εκφραστεί γιατί δεν έχω φωνή (λόγω τραχειοστομίας), οπότε κάνω σαν φώκια και χτυπιέμαι. Μέσα στην ημέρα σίγουρα θα κλάψω 5-6 φορές και θα γελάσω άλλες τόσες. Θα σκεφτώ τις αγαπημένες μου εικόνες από την ζωή μου πριν αλλάξουν όλα και καταλήξω δυόμισι μήνες στην ΜΕΘ. Ένα μήνα ολόκληρο κοιμόμουν, τώρα κλείνω 1,5 μήνα που είμαι ξύπνια, ακίνητη σε ένα κρεβάτι. Και ζω με τις εικόνες που με κάνουν να θέλω να ζήσω για να τις ξαναζήσω» είχε αναφέρει η ίδια σε ανάρτηση της.

Αναστασία Τασούλα: Η ανάρτησή της για την Έμμα Καρυωτάκη και τη δωρεά οργάνων

Να θυμίσουμε, ότι η Αναστασία Τασούλα είχε γεννηθεί με κυστική ίνωση, που είναι μια σπάνια και σοβαρή κληρονομική νόσο που επηρεάζει τους πνεύμονες, το πάγκρεας και άλλες λειτουργίες του οργανισμού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το 2022 έγινε η πρώτη ασθενής στην Ελλάδα με κυστική ίνωση που ξύπνησε από καταστολή μετά από 221 ημέρες, ενώ μέσα από όσα βίωσε η ίδια είχε αναδείξει τη σημασία της δωρεάς οργάνων, καθώς η ανάρτησή της επηρέασε και άλλους — για παράδειγμα, η γνωστή περίπτωση της Έμμα Καρυωτάκη που δήλωσε ότι επιθυμούσε να γίνει δωρήτρια οργάνων μετά την ανάρτηση της Αναστασίας.

«Η στιγμή που μπαίνει ο γιατρός στο δωμάτιο σου ή χτυπάει το τηλέφωνο για να σου πουν ότι βρέθηκε μόσχευμα και ότι πας χειρουργείο, είναι ίσως η καλύτερη της ζωής σου μέχρι τότε. Κάτι αντίστροφο συμβαίνει από την άλλη πλευρά, που υπάρχει μια οικογένεια και πολλοί φίλοι που έχασαν το αγαπημένο τους πρόσωπο. Δεν υπάρχουν λόγια για αυτές τις αντιθέσεις της ζωής. Δεν φτάνουν όλες οι αγκαλιές του κόσμου για να καλύψουν το κενό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην περίπτωση της Έμμας, σήμερα το πρωί έλαβα ένα μήνυμα από κάποιον υπέροχο άνθρωπο, που μου έλεγε ακριβώς αυτό: “Να ξέρεις, η Έμμα δήλωσε ότι θέλει να δοθούν τα όργανα της σε περίπτωση θανάτου επειδή είχε δει το post σου. Σε ανύποπτο χρόνο, που τελικά είχε πολύ νόημα”. Να πω ότι στέλνω όλη μου την αγάπη, την ζωή και την δύναμη στην μαμά, τον μπαμπά, τα αδέρφια της; Θα είναι λίγο.

Σε μια παράλληλη πραγματικότητα, στο διπλανό δωμάτιο από αυτό που ήμουν στο Ωνάσειο, μια υπέροχη γυναίκα και μητέρα, συνδεδεμένη σε δύο μηχανήματα υποστήριξης καρδιάς, περίμενε για το θαύμα της δεύτερης ευκαιρίας στην ζωή. Και σε κάθε μας συνομιλία, συνάντηση και βλέμμα της έλεγα με σιγουριά ότι θα την έχει, ότι θα ξαναδεί την οικογένεια της και θα ξανά αγκαλιάσει τον μικρό της. Ακόμα και αν δεν μπορούσα να της το δώσω. Και σήμερα, την απέκτησε. Σήμερα, μέσα από τον υπέρ-άδικο θάνατο της Έμμας, της δόθηκε ζωή και μαζί δόθηκε ζωή σε 4,5,6 ανθρώπους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μόνο που μπορούμε να υποσχεθούμε, όλοι όσοι ζούμε μέσα από έναν θάνατο, είναι ότι τα παιδιά σας, τα αδέρφια σας, οι γονείς σας ή οι φίλοι σας συνεχίζουν να ζούνε μέσα μας και κάθε στιγμή ζούμε για όσα δεν κατάφεραν να ζήσουν. Και ένα ευχαριστώ που δεν φτάνουν οι λέξεις να το καλύψουν. Ευγνωμοσύνη» είχε γράψει σε ανάρτησή της η Αναστασία Τασούλα.