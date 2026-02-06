Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media;
ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Τρόμος με ένοπλο ληστή που εισέβαλε σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών – Άρπαξε χρήματα και εξαφανίστηκε

Στο μαγαζί την στιγμή της ληστείας βρισκόταν 22χρονη υπάλληλος

DEBATER NEWSROOM
13:08

Μία τρομακτική εμπειρία βίωσε η υπάλληλος καταστήματος τυχερών παιγνίων στο Περιστέρι όταν ένοπλος ληστής εισέβαλε στον χώρο λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (5/2).

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, αντιμέτωπη με ένοπλο ληστή βρέθηκε 22χρονη υπάλληλος που ήταν στο κατάστημα εκείνη την ώρα. Ειδικότερα, ο άνδρας μπήκε στο κατάστημα 20 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα της Πέμπτης με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και με ένα όπλο στο χέρι.

Ο άνδρας αφαίρεσε άγνωστο χρηματικό ποσό και διέφυγε με τις κινήσεις του να έχουν καταγραφεί από κάμερες κλειστού κυκλώματος.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για την ταυτοποίηση και σύλληψη του δράστη βρίσκονται σε εξέλιξη.

