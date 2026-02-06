Περιστέρι: Τρόμος με ένοπλο ληστή που εισέβαλε σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών – Άρπαξε χρήματα και εξαφανίστηκε

Μία τρομακτική εμπειρία βίωσε η υπάλληλος καταστήματος τυχερών παιγνίων στο Περιστέρι όταν ένοπλος ληστής εισέβαλε στον χώρο λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (5/2).

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, αντιμέτωπη με ένοπλο ληστή βρέθηκε 22χρονη υπάλληλος που ήταν στο κατάστημα εκείνη την ώρα. Ειδικότερα, ο άνδρας μπήκε στο κατάστημα 20 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα της Πέμπτης με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και με ένα όπλο στο χέρι.

Ο άνδρας αφαίρεσε άγνωστο χρηματικό ποσό και διέφυγε με τις κινήσεις του να έχουν καταγραφεί από κάμερες κλειστού κυκλώματος.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για την ταυτοποίηση και σύλληψη του δράστη βρίσκονται σε εξέλιξη.