Περιστέρι: Συνελήφθησαν δυο άτομα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών

Στη σύλληψη δυο ατόμων την Τετάρτη 29/4 προχώρησαν οι Αρχές στο Περιστέρι για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες χθες (29-04-2026), κατελήφθη η 46χρονη στην οικία της να κατέχει και για λογαριασμό του 46χρονου, -10- νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους -8- γραμμαρίων και νάιλον συσκευασία που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη μικτού βάρους -0,9- γραμμαρίων με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Ακολούθησαν έρευνες στην οικία και σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας του 46χρονου, όπου κατελήφθη να κατέχει και για λογαριασμό της 46χρονης, αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, που περιείχε κοκαΐνη, μικτού βάρους -0,8- γραμμαρίων και -2- αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους -8- γραμμαρίων με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση καθώς και ένα λειτουργικό πιστόλι με την γεμιστήρα του.

Συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κοκαΐνη, βάρους -8,8- γραμμαρίων,

ακατέργαστη κάνναβη, βάρους -8,9- γραμμαρίων,

πιστόλι μετά της γεμιστήρας του,

-12- φυσίγγια,

-12.875- € και

-4- συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Σημειώνεται ότι, ο 46χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα, όπως κλοπή, παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και τα όπλα, περί αλλοδαπών και ενδοοικογενειακή βία.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.