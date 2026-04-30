Νέο μήνυμα Τραμπ προς τον Μερτς: Ας αφιερώσει περισσότερο χρόνο στη διαλυμένη χώρα του

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επικρίνει τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, λέγοντας ότι θα πρέπει να επικεντρωθεί στην προσπάθεια τερματισμού του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας και να αφιερώσει «λιγότερο χρόνο στην παρέμβαση» στην προσπάθεια αντιμετώπισης της «πυρηνικής απειλής του Ιράν».

Ο Τραμπ έχει ​αντιπαρατεθεί με τον Μερτς για τον πόλεμο στο Ιράν τις τελευταίες ημέρες. Την Τρίτη, ​είπε ότι ο Μερζ δεν ήξερε για τι πράγμα μιλούσε, αφού ο Γερμανός ηγέτης δήλωσε ότι οι Ιρανοί ταπεινώνουν τις ΗΠΑ στις συνομιλίες για τον τερματισμό του δίμηνου πολέμου.

«Ο Καγκελάριος της Γερμανίας θα πρέπει να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία/Ουκρανία (όπου ήταν εντελώς αναποτελεσματικός!), και στην αποκατάσταση της διαλυμένης χώρας του, ειδικά στη Μετανάστευση και την Ενέργεια, και λιγότερο χρόνο στην παρέμβαση σε εκείνους που απαλλάσσονται από την πυρηνική απειλή του Ιράν, καθιστώντας έτσι τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, ένα ασφαλέστερο μέρος!», λέει ο Τραμπ.