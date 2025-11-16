Περιστέρι: 64χρονος έπαθε έμφραγμα όταν είδε άδειο το σπίτι του

Σοκάρει το περιστατικό με έναν 64χρονο άνδρα να παθαίνει έμφραγμα τη στιγμή που είδε ότι έπεσε θύμα κλοπής στο Περιστέρι.

Συγκεκριμένα, όπως περιέγραψε θύμα της διάρρηξης «ήταν απόγευμα. Ανεβήκανε κανονικά μπροστά από τη βεράντα μας. Μπήκανε μέσα, αδειάσανε όλο το σπίτι. Τους είδε η γειτόνισσα, άρχισε να ουρλιάζει και αυτοί τα ακούσανε, πανικοβλήθηκαν, πηδήξανε από μπροστά πάλι. Τέσσερις άνδρες, Και φύγανε με ένα μαύρο αυτοκίνητο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, περιγράφοντας τις στιγμές που ακολούθησαν του θανάτου του 64χρονου, το θύμα ανέφερε «όταν έγινε η νεκροψία, ούτε εβδομάδα, έδειξε ότι ο άνθρωπος πέρασε ένα μικρό έμφραγμα πριν εβδομάδες και το μεγάλο έμφραγμα, οξύ έμφραγμα τώρα. Καταλάβατε; Ο άνθρωπος από τη στενοχώρια του, πώς να σας το πω έσκασε, στεναχωρήθηκε πάρα πολύ».