iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Χωρίς τις αισθήσεις του 20χρονος ναυτικός – Πιάστηκε σε συρόμενη πόρτα γκαράζ πλοίου

Διακομίστηκε στο Τζάνειο νοσοκομείο

Πειραιάς: Χωρίς τις αισθήσεις του 20χρονος ναυτικός – Πιάστηκε σε συρόμενη πόρτα γκαράζ πλοίου
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 10:25

Τραυματίστηκε 20χρονος ναυτικός, μέλος του επιβατηγού-οχηματαγωγού Blue Star Χίος στο λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο νεαρός πιάστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του ισογείου γκαράζ του πλοίου, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο άνδρας διεκομίσθη χωρίς τις αισθήσεις του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο “Τζάνειο” νοσοκομείο Πειραιά.

Οι λιμενικές Αρχές διενεργούν προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ