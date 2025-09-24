Πειραιάς: Χωρίς τις αισθήσεις του 20χρονος ναυτικός – Πιάστηκε σε συρόμενη πόρτα γκαράζ πλοίου
Διακομίστηκε στο Τζάνειο νοσοκομείο
Τραυματίστηκε 20χρονος ναυτικός, μέλος του επιβατηγού-οχηματαγωγού Blue Star Χίος στο λιμάνι του Πειραιά.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο νεαρός πιάστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του ισογείου γκαράζ του πλοίου, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.
Ο άνδρας διεκομίσθη χωρίς τις αισθήσεις του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο “Τζάνειο” νοσοκομείο Πειραιά.
Οι λιμενικές Αρχές διενεργούν προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας.
