Πειραιάς: Χωρίς τις αισθήσεις του 20χρονος ναυτικός – Πιάστηκε σε συρόμενη πόρτα γκαράζ πλοίου

Τραυματίστηκε 20χρονος ναυτικός, μέλος του επιβατηγού-οχηματαγωγού Blue Star Χίος στο λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο νεαρός πιάστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του ισογείου γκαράζ του πλοίου, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ο άνδρας διεκομίσθη χωρίς τις αισθήσεις του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο “Τζάνειο” νοσοκομείο Πειραιά.

Οι λιμενικές Αρχές διενεργούν προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας.