Πειραιάς: Εντοπίστηκε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης – Συνελήφθησαν δύο άτομα (Εικόνες)

Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, ηλικίας 25 και 27 ετών, την Παρασκευή (24/10) στον Πειραιά για καλλιέργεια κάνναβης.

Η σύλληψη έγινε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά αναφορικά με οικία όπου λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κάνναβης, διενεργήθηκε έλεγχος στην εν λόγω οικία, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, όπου εντοπίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι.

Εντός της οικίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης αποτελούμενο από ζυγαριές, ψηφιακά θερμόμετρα, φυσούνες εξαερισμού, ανεμιστήρες και αφυγραντήρες, 8 δενδρύλλια κάνναβης, 315 γραμμ. φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης και το χρηματικό ποσό των 135 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.