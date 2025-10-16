Πειραιάς: Αυτή είναι η 37χρονη που έκλεβε περαστικούς αγκαλιάζοντάς τους

Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες καθώς και η ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος 37χρονης, μέλους εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές με τη μέθοδο του εναγκαλισμού και ληστείες στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και εξαρθρώθηκε την 18-9-2025 από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά.

Σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα αδικήματα της οργάνωσης με άλλους με σκοπό τη διάπραξη κακουργημάτων, της διακεκριμένης κλοπής από δράστες που είχαν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών και που διαπράττουν κλοπές κατ’ επάγγελμα, τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και της ληστείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για τη συλληφθείσα:

(επ) ΚΑΛΕΑ (ον) Ελένη του Ιωάννη και της Αικατερίνης, γεννηθείσα την 16-4-1988 στην Αθήνα.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην διερεύνηση, ανίχνευση και δίωξη όμοιας φύσης εγκλημάτων που έχουν τελεστεί από την ανωτέρω κατηγορουμένη, σε βάρος και άλλων θυμάτων, για την αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση με τα παραπάνω εγκλήματα, καθώς και για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τέτοιες αξιόποινες πράξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-4178715 της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά και 210-6411111 της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση είναι χρονικής διάρκειας μέχρι την 9-1-2026, σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη. Πέραν του χρονικού αυτού ορίου δεν επιτρέπεται και αντίκειται στο νόμο, η διατήρηση ή/και αναπαραγωγή της δημοσιοποίησης των παραπάνω στοιχείων.