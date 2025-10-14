Η δράση της σπείρας που “ρήμαζε” σπίτια στο Ρέντη – Δείτε αποκλειστικά βίντεο-ντοκουμέντα του DEBATER

Τέλος στη δράση σπείρας που “ρήμαζε” κατοικίες στην περιοχή του Ρέντη και του Πειραιά ευρύτερα έβαλε η ΕΛΑΣ μετά την σύλληψη 4 μελών της μεταξύ τους και το αρχηγικό την περασμένη Τετάρτη (8/14).

Οι δράστες απασχολούσαν τα θύματα τους και στην συνέχεια άρπαζαν πολύτιμα αντικείμενα και εξαφανιζόντουσαν. Άλλες φορές, δρούσαν οργανωμένα διαπράττοντας διαρρήξεις σε σπίτια της περιοχής. Όπως φαίνεται και στα βίντεο που εξασφάλισε το DEBATER, οι δράστες μπούκαραν σε σπίτια ακόμη και με τους ένοικους μέσα, άρπαζαν ότι πολύτιμο έβρισκαν μπροστά τους και γινόντουσαν καπνός.

Σύμφωνα με όσα γνωρίζει η ΕΛΑΣ, αρχηγικό μέλος της σπείρας συντόνιζε τις κινήσεις της εγκληματικής οργάνωσης από οικία στην περιοχή του Πειραιά.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η οργάνωση είχε συσταθεί τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2025, με σαφή ιεραρχία και κατανομή ρόλων. Ο 46χρονος αρχηγός, που διατηρούσε ως «ορμητήριο» την κατοικία του στον Πειραιά, συντόνιζε τις κινήσεις των μελών και καθόριζε τους στόχους.

Οι δράστες κινούνταν με δύο μισθωμένα οχήματα το ένα χρησιμοποιούνταν από τους «μπουκαδόρους» που εισέβαλλαν στα σπίτια και αφαιρούσαν κοσμήματα και χρήματα, ενώ το δεύτερο επανδρωνόταν από «τσιλιαδόρους» που επιτηρούσαν τους χώρους και ειδοποιούσαν τους συνεργούς σε περίπτωση αστυνομικής παρουσίας.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των δραστών, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κοσμήματα, ρουχισμός που είχε χρησιμοποιηθεί σε κλοπές, επιχειρησιακές τηλεφωνικές συσκευές και ένα από τα οχήματα που χρησιμοποιούνταν για την προσέγγιση και τη διαφυγή.

Από την προανακριτική έρευνα έχουν έως τώρα εξιχνιαστεί πέντε περιπτώσεις διαρρήξεων και κλοπών σε περιοχές του Πειραιά, του Αγίου Παντελεήμονα και της Αγίας Βαρβάρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συλληφθέντες είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.