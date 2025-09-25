Παύλος Μαρινάκης: Τα απειλητικά μηνύματα που δέχθηκε από τον 28χρονο – “Βούλωσε το στόμα σου, σκουπίδι θα σε φάμε”

Ένας 28χρονος, που ταυτοποιήθηκε από την ΕΛΑΣ, έστελνε χυδαία και απειλητικά μηνύματα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλος Μαρινάκης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και ο δράστης αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα καθώς εκτόξευσε μέσω διαδικτύου απειλές για την ζωή του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης προηγήθηκε έγκληση του Παύλου Μαρινάκη, σύμφωνα με την οποία, άγνωστος χρήστης σελίδας στα social media, του απέστειλε τον περασμένο Φεβρουάριο πολυάριθμα μηνύματα με εξυβριστικό και απειλητικό περιεχόμενο στον προσωπικό λογαριασμό που διατηρεί στo Instagram.

Ειδικότερα, μερικά από τα υβριστικά μηνύματα που έστειλε ο 28χρονος:

«Βούλωσε το στόμα σου γ@@ τα πεθαμένα σας όλοι θα πληρώσετε το αίμα στα Τέμπη!». «Γ@@ το σπίτι σου μπ@@ο». «Ο Μητσοτάκης θα πέσει και θα πέσετε όλοι μαζί δολοφόνοι γ@@ τα πεθαμένα σας». «Να σου πω ρε μ@@@ο Μαρινάκη, o θάνατος του γιου της εισαγγελέως ήταν ατύχημα; Α ρε π@@@δα πλησιάζει η 28η». «Σκουπίδι, θα σε φάμε». «Κ@@η». «Γ@@ τα πεθαμένα σας». «…Η τηλεδιοίκηση τόσα που ήταν ρε γ@@ τις μάνες σας γ@@ […] οι π@@@ οι μάνες σας […] π@@@ πολιτεία έρχεται το τέλος σας». «Να θυσιαστείς εσύ και ο Άδωνης ρε π@@@ […] δολοφόνε. Γ@@ω ότι αγαπάτε».

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.