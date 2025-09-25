Ταυτοποιήθηκε 28χρονος που απείλούσε τον Πάυλο Μαρινάκη μέσω διαδικτύου

Ταυτοποιήθηκε μετά από ενδελεχή έρευνα της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος άνδρας που απείλησε μέσω διαδικτύου τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα αναφέρει η αστυνομία, ο δράστης απέστειλε στον κ. Μαρινάκη τον περασμένο Φεβρουάριο πολλά μηνύματα με εξυβριστικό και απειλητικό περιεχόμενο στον προσωπικό λογαριασμό που διατηρεί σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στο πλαίσιο της οποίας, καθώς και ύστερα από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη ψηφιακή έρευνα, αλληλογραφία με τη διαχειρίστρια εταιρεία και εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση του 28χρονου ως διαχειριστή του λογαριασμού.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.