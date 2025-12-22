Παύλος Ασλανίδης για Μαρία Καρυστιανού: “Δυστυχώς ‘φούσκωσαν’ τα μυαλά της – Ηθικό το θέμα, πρέπει να παραιτηθεί”

Επίθεση στη Μαρία Καρυστιανού εξαπέλυσε ο Παύλος Ασλανίδης, με αφορμή τη δημιουργία κόμματος και το πού πήγαν τα έσοδα της μεγάλης συναυλίας που δόθηκε για να καλυφθούν τα δικαστικά έξοδα.

Σε συνέντευξή του στην Naftemporiki TV, που προβλήθηκε σήμερα το πρωί, ο κ. Ασλανίδης ανέφερε πως φούσκωσαν τα μυαλά της Μαρίας Καρυστιανού και δεν έμεινε πιστή σε αυτό που συμφώνησαν.

Σε άλλο σημείο, είπε πως πρέπει να παραιτηθεί από τη θέση του προέδρου του συλλόγου αλλά και το ότι οι υπόλοιποι συγγενείς ασχολούνται με τις εκταφές των σορών των παιδιών τους και όχι με κόμματα και φορείς.

«Δεν έπρεπε αυτή τη στιγμή να κάνει αυτήν την κίνηση. Τρέχουμε για τα δικαστικά, με τις τους τεχνικούς συμβούλους, έχουμε μπροστά μας τις εκταφές των παιδιών, αυτά είναι τα ζητήματα που μας απασχολούν όχι αν θα κάνουμε κόμματα η φορείς», είπε συγκεκριμένα.

«Είναι ηθικό το θέμα, πρέπει να παραιτηθεί. Δυστυχώς η Μαρία έπεσε στην παγίδα των δημοσκοπήσεων. Όταν μία απλή πολίτης ξαφνικά μπαίνει σε δημοσκοπήσεις με πρώην πρωθυπουργός όπως Αντώνη Σαμαρά και Αλέξη Τσίπρα, της φορτώνουν τα μυαλά, την πλησιάζουν επικοινωνιολόγοι κλπ, αυτό σημαίνει ότι δυστυχώς φούσκωσαν τα μυαλά της και δεν έμεινε πιστή σε αυτό που είπαμε» σημείωσε ακόμα.