Παξοί: Πάνω από μία ώρα αγνοούταν το 4χρονο κοριτσάκι που πνίγηκε σε πισίνα – Στον εισαγγελέα η μητέρα της

Το κατώφλι του Εισαγγελέα αναμένεται να περάσει σήμερα (23.08) η μητέρα του τετράχρονου κοριτσιού που εντοπίστηκε νεκρό σε πισίνα σπιτιού στους Παξούς.

Όπως έγραφε το DEBATER, όλα έγιναν το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 15.00, το παιδάκι βρισκόταν στον κήπο του σπιτιού του και έπαιζε. Για λίγα λεπτά διέφυγε από την προσοχή της μητέρας, εξαφανίστηκε και εκείνη αμέσως άρχισε να το αναζητεί γύρω από το σπίτι μαζί με γείτονες, χωρίς αποτέλεσμα.

Το κοριτσάκι ήταν το μονάκριβο παιδί μιας οικογένειας από την Αλβανία, η οποία ζει και εργάζεται στο νησί εδώ και πολλά χρόνια.

Εντοπίστηκε από τον μάγειρα της βίλας

Σε απόσταση 150 μέτρων από το σπίτι της οικογένειας βρίσκεται η βίλα, στην πισίνα της οποίας εντοπίστηκε, λίγο αργότερα, από τον μάγειρα, ο οποίος πήγε εκεί για να εργαστεί. Την επίμαχη ώρα, οι τουρίστες που διαμένουν στο σπίτι είχαν φύγει.

Αμέσως ενημερώθηκε η Αστυνομία και η 4χρονη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας του νησιού, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να την επαναφέρουν στην ζωή.

Σημειώνεται ότι η μητέρα κρατείται από την πρώτη στιγμή στο Αστυνομικό Τμήμα των Παξών και βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

Το παιδί αγνοούταν πάνω από μία ώρα

Για το περιστατικό μίλησε στον ΣΚΑΪ ο δήμαρχος του νησιού, Σπύρος Βλαχόπουλος.

«Ένα κοριτσάκι ηλικίας περίπου 4 ετών διέφυγε από ό,τι φαίνεται της προσοχής των γονιών του, βγήκε έξω από το σπίτι. Περίπου στα 300 μέτρα υπήρχε μια βίλα με πισίνα, το παιδί πήγε εκεί προφανώς για να παίξει στην πισίνα και δυστυχώς ακολούθησε ό,τι ακολούθησε», όπως ανέφερε. «Έπεσε στο νερό, δεν το αντιλήφθηκε κάποιος. Προσπάθησαν οι αστυνομικοί που έψαχναν να το βρουν να του κάνουν ΚΑΡΠΑ, αλλά ήταν πολλή ώρα που είχε πέσει στο νερό».

Σε ερώτηση αναφορικά με τους γονείς του κοριτσιού, ο κ. Βλαχόπουλος τόνισε ότι περίπου στις 16.00 αντιλήφθηκαν πως αυτό έλειπε, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί όλη η γειτονιά. «Τελικά γείτονας το βρήκε το παιδί περίπου στις 4:50, πράγμα που σημαίνει ότι το παιδί αγνοούνταν για περίπου μία ώρα».