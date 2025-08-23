Παξοί: «Έχω πάθει σοκ, είμαι έτοιμη να πεθάνω» – Συγκλονίζει η γιαγιά της 4χρονης Αμέλιας (βίντεο)

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η γιαγιά της 4χρονης Αμέλιας, που βρήκε τραγικό θάνατο σε πισίνα βίλας στους Παξούς, αδυνατεί να συνειδητοποιήσει πόσο άδικα χάθηκε το παιδί.

«Είμαι πολύ χάλια», είπε αρχικά η γιαγιά του κοριτσιού, βυθισμένη στο πένθος της οικογένειας.

«Τον άντρα μου και το παιδί μου και τον γαμπρό μου τους πήρε η αστυνομία, για να πάνε στον εισαγγελέα. Έχω πάθει σοκ, είμαι μοναχή μου, είμαι έτοιμη να πεθάνω», πρόσθεσε στην κάμερα του Star το Σάββατο (23.08.2025).

Οι γονείς της 4χρονης και ο παππούς της οδηγήθηκαν στον ανακριτή για να απολογηθούν και ζήτησαν προθεσμία για τη Δευτέρα, 25 Αυγούστου, ενώ σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Πώς έγινε το “κακό”

Το τραγικό περιστατικό συνέβη το βράδυ της Παρασκευής (22.08.2024), όταν η μικρή Αμέλια έφυγε από το σπίτι, περπάτησε περίπου 300 μέτρα, μπήκε στη βίλα και έπεσε στην πισίνα. Ο μάγειρας της βίλας την εντόπισε νεκρή μετά από μία ώρα έρευνας, ενώ οι προσπάθειες αστυνομικών και γιατρών να την επαναφέρουν απέβησαν άκαρπες.

Η μητέρα ετοιμαζόταν για τη δουλειά και η μικρούλα έπαιζε στον κήπο. Κανείς από τους γονείς ή τον παππού δεν πρόσεξε ότι απομακρύνθηκε. Οι συγγενείς δήλωσαν πως η εξαφάνιση έγινε μέσα σε λίγα λεπτά και δεν ήταν αναμενόμενη. Αστυνομικός και γιατρός από το Κέντρο Υγείας έκαναν ΚΑΡΠΑ, αλλά δυστυχώς η Αμέλια δεν κατάφερε να ανακτήσει τις αισθήσεις της.