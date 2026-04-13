Παξοί: «Δεν είχε επικοινωνία, σε μισή ώρα κατέληξε» – Σοκάρουν οι μαρτυρίες για τον θάνατο του 15χρονου σε τροχαίο

Σοκάρουν οι μαρτυρίες για τον θάνατο του 15χρονου σε τροχαίο δυστύχημα στους Παξούς το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο STAR ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας, Μιχάλης Κάντας τόνισε στο γεγονός ότι ο ανήλικος μέσα σε περίπου μισή ώρα υπέκυψε στα τραύματά του.

«Είχε υποστεί βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και στον αυχένα, δεν κουνούσε ούτε τα πάνω ούτε τα κάτω άκρα, δεν είχε επικοινωνία. Σε μισή ώρα κατέληξε» τόνισε αρχικά για να προσθέσει:

«Το άλλο παιδάκι είχε πέσει πιο πέρα ανάσκελα. Πόναγε, αυτό μπορέσαμε και το σώσαμε».

Το τραγικό τροχαίο έγινε λίγο πριν τις 19:00 το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα 12/4, στην επαρχιακή οδό Γαΐου–Λάκκας.

Η μοτοσικλέτα, που οδηγούσε ο 15χρονος και στην οποία επέβαινε και ένας 17χρονος φίλος του, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ΙΧ που οδηγούσε μια 24χρονη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μοτοσικλέτα μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, με αποτέλεσμα τη σφοδρή σύγκρουση και τον θάνατο του 15χρονου.

Ο 17χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και δίνει μάχη για τη ζωή του στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα» στα Ιωάννινα.

Εν τω μεταξύ, από τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, προκύπτει ότι ο 15χρονος δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, ενώ και αυτός και ο 17χρονος φαίνεται πως δεν φορούσαν κράνη.