Παξοί: Αυτή είναι η μοιραία διαδρομή που ακολούθησε η 4χρονη που πνίγηκε στην πισίνα

Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία των Παξών από τον αδόκητο θάνατο της 4χρονης Αμέλιας που πνίγηκε σε πισίνα βίλας, μερικά μέτρα μακριά από το σπίτι της.

Το πρωί της Δευτέρας (25.08) οι γονείς και ο παππούς του άτυχου κοριτσιού πέρασαν το κατώφλι του εισαγγελέα για να απολογηθούν. Και οι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, ωστόσο, τους επιβλήθηκε ο όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Το χρονικό της τραγωδίας

Όπως έγραφε το DEBATER, όλα έγιναν περίπου στις 15.00 την περασμένη Παρασκευή (22.08). Ο πατέρας και ο παππούς του παιδιού κοιμόντουσαν την ώρα που το 4χρονο παιδί έφυγε από το σπίτι, ενώ, η μητέρα ετοιμαζόταν για την εργασία της. Μόλις συνειδητοποίησε ότι το παιδί εξαφανίστηκε, ειδοποίησε τις Αρχές κι μαζί με τους γείτονες ξεκίνησαν να αναζητούν το παιδί.

Η 4χρονη περπάτησε σχεδόν 300 μέτρα για να φτάσει στην πισίνα και είχε πάρει μαζί της τα κουβαδάκια της. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν δύσκολο και ανηφορικό δρόμο που ακόμα και το ασθενοφόρο δυσκολεύτηκε πολύ να προσεγγίσει το σημείο.

Στη συγκεκριμένη βίλα υπήρχαν δύο πισίνες. Η 4χρονη εντοπίστηκε από τον μάγειρα περίπου μία ώρα μετά την εξαφάνισή της. Για σχεδόν 45 λεπτά ο γιατρός από το Κέντρο Υγείας Παξών προσπαθούσε να επαναφέρει το παιδί στη ζωή, όμως, δυστυχώς, δεν τα κατάφερε.

Αύριο η κηδεία της 4χρονης – Ανήμερα των γενεθλίων της

«Αύριο ήταν τα γενέθλιά του, και θα γίνει η κηδεία. Είναι η χειρότερη μέρα για μας», λέει η γιαγιά της Αμέλιας μιλώντας στο Mega, χωρίς να μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι το αγγελούδι τους έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή.

«Βρέθηκε το παιδί νεκρό ενώ εμείς μαζεύαμε μπαλόνια και αρνιά για να κάνουμε το πάρτι για τα γενέθλιά της. Αντί για πάρτι, τώρα θα κάνουμε φαρμάκι», περιγράφει η θεία της.

Η μοιραία διαδρομή

Το Mega έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από τη μοιραία διαδρομή που ακολούθησε το άτυχο κορίτσι το μεσημέρι της Παρασκευής. Μία διαδρομή που φαίνεται ότι το κοριτσάκι είχε κάνει κι άλλη φορά στο παρελθόν, καθώς πρόκειται για δρόμο δύσκολο και ανηφορικό.

«Πολύ δραματικό περιστατικό»

Μιλώντας στο «Live News» ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Παξών, Μιχάλης Κάντας, αποκάλυψε πως έδιναν τις πρώτες βοήθειες στην 4χρονη για περισσότερα από 30 λεπτά.

«Φτάσαμε και ήδη η αστυνομία πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες και έκαναν ΚΑΡΠΑ. Μετά αναλάβαμε εμείς με οξυγόνο και συνεχίσαμε για πάνω από μισή ώρα. Το παιδάκι είχε ήδη διαστολή στις κόρες των οφθαλμών και μάλλον είχε επέλθει ούτως ή άλλως».